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Украина планирует отказаться от Минских соглашений

Новости » Политика    13.05.2019 - 15:52
Украина планирует отказаться от Минских соглашений
Фото: Павел Климкин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина откажется от Минских соглашений в случае снятия санкционного давления с РФ в Совете Европы

Украина планирует отказаться от соблюдения Минских соглашений в случае, если Германия, Франция и другие страны добьются снятия санкционного давления с Российской Федерации в Совете Европы. Об этом заявил в Брюсселе министр иностранных дел Павел Климкин, передает РБК-Украина

Климкин отметил, что он сообщил об этом коллегам-министрам из европейских государств в ходе встреч.  

"Если вы пойдете (на снятие санкционного давления), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы", - заявил он.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин находится с рабочим визитом в Брюсселе (Бельгия). Как отмечается, 13-14 мая он примет участие в ряде мероприятий по случаю десятой годовщины основания внешнеполитической инициативы Европейского союза Восточное партнерство.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Климкин предложил Петру Порошенко  присоединиться к альянсу памяти Холокоста

Международный альянс памяти Холокоста (The International Holocaust Remembrance Alliance, - ред.) является межправительственной организацией по изучению Холокоста, членами которой являются уже более 30 стран.

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