УЗ приостанавливает ж/д сообщение с Кропивницким

Фото: ж/д вокзал в Кропивницком (wikipedia.org)

Через Кропивницкий до середины июня не будут идти поезда

С 30 мая по 15 июня из-за строительства транспортного путепровода приостанавливается железнодорожное сообщение с Кропивницким. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Сообщается, что по требованию местных властей меняется расписание и маршрут следования некоторых пассажирских поездов, которые ранее проходили через Кропивницкий. В частности, изменения затронут поезда на участке Знаменка - Помошная.

По измененному маршруту и ​​расписанию в обход Кропивницкого будут курсировать следующие поезда: № 120/119 Запорожье - Львов, № 053/054 Днепр - Одесса, № 007/008 Харьков - Одесса, № 790/789 Киев - Кременчуг, № 091/092 Одесса - Константиновка, № 59/60 Харьков - Одесса.

Также в УЗ отметили, что пассажиры, которые до 6 мая оформили проездные документы на указанные поезда в случае отказа от поездки до отправления поезда могут вернуть проездные документы в кассах.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" увеличила частоту курсирования сдвоенных составов на маршруте между железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом "Борисполь".

Ранее также стало известно, что в "Укрзализныце" обнаружили растрату более 50 млн гривен.