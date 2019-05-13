ru
ua
News
Daily
Lite
Styler
Вибори 2019
Знайти
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Знайти
Підсумки дня: 13 травня
Новини
»
Інше
13.05.2019 - 19:15
Новость на русском
Україна
планує відмовитися від дотримання Мінських угод
у разі, якщо Німеччина, Франція та інші країни досягнуть зняття санкційного тиску з Російської Федерації в Раді Європи
Новообраний президент України Володимир Зеленський
опублікував відеоролик зі зверненням церковних ієрархів
різних конфесій до мешканців Донбасу і Криму (відео)
На міністра соціальної політики
Андрія Реву подали до суду
за образу жителів окупованого Донбасу
Народні депутати
Віталій Купрій і Надія Савченко хотіли зірвати засідання погоджувальної
ради 13 травня
Народні депутати зможуть підтримати одну із запропонованих дат інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського
без окремого рішення голови Верховної ради
Генеральна прокуратура розпочала досудове розслідування
щодо можливого тиску президента України Петра Порошенка
на суддів у справі "ПриватБанку"
З 30 травня по 15 червня через будівництво транспортного шляхопроводу
призупиняється залізничне сполучення з Кропивницьким
У Києві з 13 травня розпочалися випробовування мереж на гідравлічну щільність на чотирьох теплоджерелах, через що
гаряче водопостачання буде відсутнє не менше двох тижнів
У Чорнобилі вченим
вдалося зафіксувати нові ділянки зараження
, забруднення яких виявилося сильнішим, ніж вважалося раніше
Українці в 2019 році матимуть відразу кілька довгих вихідних.
Коли і скільки будемо відпочивати - читайте в матеріалі Styler
Надіслати новину другу
Кому:*
Ваш коментар
Надіслати
Новини України
.
Вибори 2019
Результати виборів президента України
Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Явка в другому турі виборів президента України: усі подробиці
Порушення у другому турі виборів в Україні: усі подробиці
Результати виборів по регіонах України
News
У Києві утворились численні затори
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з
Правилами користування сайтом
, і погоджуєтеся з
Політикою конфіденційності
Пропустити
Погоджуюся