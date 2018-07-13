Итоги дня: 13 июля

Наев: есть немалые шансы, что война может закончиться быстро

Командующий Объединенными силами Сергей Наевв считает, что есть немалые шансы для быстрого завершения вооруженного противостояния на Донбассе. В частности, Наев прокомментировал возможность того, что Россия после завершения футбольного Чемпионата мира-2018 может пойти на очередное обострение вплоть до полномасштабного вторжения в Украину. "Если такие признаки будут, мне станет об этом известно сразу. Но (Владимиру, - ред.) Путину широкомасштабная война не выгодна. Его цель - оставить Украину в сфере своего влияния. Ему выгодно шантажировать Украину по приднестровскому сценарию", - отметил он.

Авиаудар коалиции США в Сирии: количество жертв увеличилось до 54 человек

На востоке Сирии возле границы с Ираком в результате авиаудара коалиции США погибло по меньшей мере 54 человек. Отмечается, что Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число жертв увеличилось до 54 человек, в том числе бойцов ИДИЛ и 28 мирных жителей. Представитель коалиции полковник Шон Райан подтвердил, что коалиция нанесли удары в районе Аль-Сусса и Багур Фухан. По его словам, доклад о жертвах среди гражданского населения передан для дальнейшей оценки.

Сенцова могут помиловать в ближайшее время, - адвокат

Украинского политзаключенного Олега Сенцова, заключенного в России в колонии строгого режима, могут помиловать в ближайшее время. Об этом сказал адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе. По словам защитника Сенцова, все зависит от мнения президента России Владимира Путина. Отвечая на вопрос BBC относительно того, может ли президент РФ Владимир Путин помиловать Сенцова в связи с просьбой матери, Динзе ответил: "Могут, конечно". "Если Песков (пресс-секретарь президента России, - ред.) сказал, что рассмотрят, то я думаю, могут и за неделю все решить", - считает адвокат. Напомним, недавно стало известно, что мать Олега Сенцова написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать сына.

В сети появились впечатляющие кадры солнечного затмения

В пятницу, 13 июля, часть планеты могла наблюдать частичное солнечное затмение. В сети пользователи стали публиковать удивительные кадры этого явления. Затмение могли увидеть жители южного побережья Австралии, острова Тасмания и северной части Антарктиды. В следующий раз уникальное явление можно будет увидеть только в сентябре 2080 года.

Народный синоптик рассказала о погоде на эти выходные

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в эти выходные, 14-15 июля. По ее словам, атмосфера над Украиной остается неустойчивой, находиться в поле пониженного атмосферного давления с периодическими вторичными атмосферными фронтами. Поэтому в большинстве областей ожидаются локальные дожди с грозами, правда, непродолжительные.