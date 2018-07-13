Авиаудар коалиции США в Сирии: количество жертв увеличилось до 54 человек

Среди погибших в результате авиаудара в Сирии 28 мирных жителей

На востоке Сирии возле границы с Ираком в результате авиаудара коалиции США погибло по меньшей мере 54 человек. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число жертв увеличилось до 54 человек, в том числе бойцов ИДИЛ и 28 мирных жителей.

Представитель коалиции полковник Шон Райан подтвердил, что коалиция нанесли удары в районе Аль-Сусса и Багур Фухан.

По его словам, доклад о жертвах среди гражданского населения передан для дальнейшей оценки.

"На данный момент у нас нет никакой дополнительной информации", - сказал он.

Напомним, что в Сирии в результате авиаудара коалиции США погибло по меньшей мере 28 человек.