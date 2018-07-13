Наев: есть немалые шансы, что война может закончиться быстро

Наев также прокомментировал возможность полномасштабного вторжения России

Командующий Объединенными силами Сергей Наев считает, что есть немалые шансы для быстрого завершения вооруженного противостояния на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью изданию "Высокий замок".

В частности, Наев прокомментировал возможность того, что Россия после завершения футбольного Чемпионата мира-2018 может пойти на очередное обострение вплоть до полномасштабного вторжения в Украину.

"Если такие признаки будут, мне станет об этом известно сразу. Но (Владимиру, - ред.) Путину широкомасштабная война не выгодна. Его цель - оставить Украину в сфере своего влияния. Ему выгодно шантажировать Украину по приднестровскому сценарию", - отметил Наев.

Он также подчеркнул, что агрессия России только сплотила украинцев и сделала их врагами российского государства.

"Считаю, есть немалые шансы, что война может закончиться быстро", - добавил Наев.

Напомним, ранее Наев рассказал, что добровольцам и волонтерам на Донбассе запрещено находиться на передовой.