Сенцова могут помиловать в ближайшее время, - адвокат

Вопрос помилования Сенцова Кремль может рассмотреть в течение недели

Украинского политзаключенного Олега Сенцова, заключенного в России в колонии строгого режима, могут помиловать в ближайшее время. Об этом сказал адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе, передает "BBC News Украина".

По словам защитника Сенцова, все зависит от мнения президента России Владимира Путина.

Отвечая на вопрос BBC относительно того, может ли президент РФ Владимир Путин помиловать Сенцова в связи с просьбой матери, Динзе ответил: "Могут, конечно".

"Если Песков (пресс-секретарь президента России, - ред.) сказал, что рассмотрят, то я думаю, могут и за неделю все решить", - считает адвокат.

Напомним, недавно стало известно, что мать Олега Сенцова написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать сына.

Письмо Людмилы Сенцовой написано 22 июня, а 26 его передали Путину.

Добавим, что сегодня, 13 июля, в Кремле наконец отреагировали на письмо матери Сенцова. В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что письмо Людмилы Сенцовой к президенту России Владимира Путина о помиловании "не останется без внимания".

Отметим, 13 июля Олег Сенцов отмечает свое 42-летие.