Підсумки дня: 13 липня

Наєв: є чималі шанси, що війна може закінчитися швидко

Командувач Об'єднаними силами Сергій Наєв вважає, що є чималі шанси для швидкого завершення збройного протистояння на Донбасі. Зокрема, Наєв прокоментував можливість того, що Росія після завершення футбольного Чемпіонату світу-2018 може піти на чергове загострення аж до повномасштабного вторгнення до України. "Якщо такі ознаки будуть, мені стане про це відомо відразу. Але (Володимиру, - ред.) Путіну широкомасштабна війна не вигідна. Його мета - залишити Україну у сфері свого впливу. Йому вигідно шантажувати Україну за придністровським сценарієм", - зазначив Наїв.

Авіаудар коаліції США у Сирії: кількість жертв збільшилась до 54 людей

На сході Сирії поблизу кордону з Іраком внаслідок авіаудару коаліції США загинуло щонайменше 54 людей. Зазначається, що Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що кількість жертв збільшилась до 54 осіб, зокрема бійців ІДІЛ та 28 мирних мешканців. Представник коаліції полковник Шон Раян підтвердив, що коаліція завдали ударів в районі Аль-Сусса і Багур Фухан. За його словами, доповідь про жертви серед цивільного населення передана для подальшої оцінки.

Сенцова можуть помилувати у найближчий час, - адвокат

Українського політв’язня Олега Сенцова, ув’язненого у Росії в колонії суворого режиму, можуть помилувати найближчим часом. Про це сказав адвокат політв’язня Дмитро Дінзе. За словами захисника Сенцова, все залежить від думки президента Росії Володимира Путіна. Відповідаючи на питання BBC щодо того, чи може президент РФ Володимир Путін помилувати Сенцова у зв'язку з проханням матері, Дінзе відповів: "Можуть, звичайно". "Якщо Пєсков (прес-секретар президента Росії, - ред.) сказав, що розглянуть, то я думаю, можуть і за тиждень все вирішити", - вважає адвокат. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що мати Олега Сенцова написала листа російському президенту Володимиру Путіну з проханням помилувати сина.

У мережі з'явилися вражаючі кадри сонячного затемнення

У п'ятницю, 13 липня, частина планети могла спостерігати часткове сонячне затемнення. В мережі користувачі стали публікувати дивовижні кадри цього явища. Затемнення могли побачити жителі південного узбережжя Австралії, острова Тасманія і північній частині Антарктиди. Наступного разу унікальне явище можна буде побачити тільки у вересні 2080 року.

Народний синоптик розповіла про погоду на ці вихідні

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні в ці вихідні, 14-15 липня. За її словами, атмосфера над Україною залишається нестійкою, перебуватимемо у полі зниженого атмосферного тиску з періодичними вторинними атмосферними фронтами. тому у більшості областей очікуються локальні дощі з грозами, щоправда - нетривалі.