Синоптики предупреждают о мокром снеге в Киеве

Иллюстративное фото (Kena Betancur/Getty Images)

Мокрый снег в Киеве ожидается 14-15 ноября

В Киеве 14 и 15 ноября 2018 года ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, 14 ноября днем в Киеве ожидается умеренный, ночью 15 ноября небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью опустится до -4 градусов мороза, днем ожидается до +3 градусов тепла.

Кроме того, по информации синоптиков, завтра, 13 ноября, в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ночью до -6 градусов мороза, днем от 0 до +2 градусов тепла.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине с 14 ноября 2018 года ожидается снег. В частности, снег ожидается в Киевской, Черниговской, Житомирской и Винницкой областях.

Добавим, по информации украинских синоптиков, в Украине сегодня, 12 ноября, в некоторых областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Отметим, в Украине сегодня осадков не ожидается, температура воздуха днем от -4 до +13. В Киеве 12 ноября без осадков, днем от +2 до +4, ночью от -1 до +1. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.