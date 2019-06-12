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12.06.2019 - 19:02
Итоги дня: 12 июня
Спикер Верховной рады Украины 12 июня подписал законопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины", в котором
предусмотрена процедура импичмента президента
Военнослужащие 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила
закрепились на новых позициях
в Марьинке (Донецкая область)
В центре Москвы во время марша в поддержку корреспондента "Медузы "Ивана Голунова
задержали более 400 человек
Барышевский районный суд Киевской области
временно остановил действие лицензии авиакомпании "Авиакомпания Скайап"
(SkyUp Airlines) на право перевозок пассажиров воздушным транспортом
Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что глава государства
не исключает введение двухпалатного парламента
Умер Роман Витошинский
- известный певец, Народный артист Украины. солист Львовского театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой
Владимир Зеленский перед выборами президента
не обещал снижения тарифов для населения
. Об этом заявилпредставитель президента в парламенте Андрей Герус.
Сериал "Чернобыль"
не будет продлен
. Информация о том, что команда HBO работает над 6-й серией проекта, оказалась неправдивой
"Шахтер" объявил о назначении
португальского специалиста Луиша Каштру
новым главным тренером команды
Температура воздуха в Украине
достигнет завтра 34 градусов
. Лишь в некоторых областях ожидаются кратковременные дожди
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Рада отказалась рассматривать закон Зеленского о незаконном обогащении
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Зеленский инициировал увольнение глав всех ОГА
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