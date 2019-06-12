ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число задержанных на акции в Москве возросло вдвое

Новости » Происшествия    12.06.2019 - 16:29
Число задержанных на акции в Москве возросло вдвое
Фото: задержания в Москве (twitter.com/OvdInfo)

В Москве задержали более 400 человек

В центре Москвы во время марша в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова задержали более 400 человек. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Сообщается, что участники акции собирались пройти от Чистых прудов до здания московского управления МВД РФ на Петровке. Марш не был согласован городскими властями. Полиция жестко разогнала акцию.

Задержанных доставляют в отделения полиции. По данным полиции, всего в несогласованном мероприятии приняли участие около 1,2 тыс. человек.

РосСМИ сообщают, что на акции, в частности, задержали основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, а также журналистов Веронику Куцылло, Виталия Петлевого, Евгения Снегова, Анну Наринскую, Татьяну Малкину.

Напомним, на прошлой неделе против журналиста-расследователя Голунова завели уголовное дело о сбыте наркотиков и отправили под домашний арест. 11 июня уголовное преследование журналиста прекратили, однако марш решили не отменять.

Инициаторы акции не смогли согласовать мероприятие с властями Москвы, поэтому заявили, что пусть каждый решает сам - выходить на марш или нет. Аналогичные акции проходят и в других городах РФ.

Иван Голунов - спецкор "Медузы". Известен своими расследованиями на тему коррупции и преступной деятельности. Его расследования касаются и высших должностных лиц Москвы и Российской Федерации. По мнению Голунова, задержание связано с его расследованием на тему похоронного бизнеса.

На акции в Москве задержали более 200 человек Под АП произошла стычка с полицией
Новости Украины Москваакции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь