Итоги дня: 12 декабря

Сестра Сенцова получила за него премию Сахарова

Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

Председатель Европарламента Антонио Таяни вручил присужденную украинскому режиссеру Олегу Сенцову премию им. Андрея Сахарова "За свободу мысли" его сестре Наталье Каплан.

Таяни отметил, что голодовка режиссера и его смелая общественная позиция сделала его символом борьбы за освобождение политзаключенных во всем мире. Таяни также призвал к освобождению Сенцова и всех других задержанных украинских граждан.

"Олег Сенцов был номинирован (на премию Сахарова, - ред.) за его мирный протест против незаконной оккупации его родного Крыма", - сказал Таяни.

Командир "Бердянска" взял на себя ответственность за события на борту

Фото: Роман Мокряк (c-inform.info)

Командир катера "Бердянск", который захватила РФ в Керченском проливе, Роман Мокряк считает, что он сам отвечает за то, что происходит на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения адвоката Ильи Новикова в Facebook.

Мокряк заявил следствию, что не будет давать никаких показаний, пока его подчиненных не освободят. Адвокат также сообщил, что Мокряк требует обращаться с собой и своим экипажем как с военнопленными.

Стрельба в Страсбурге: главное

Фото: в Страсбурге стреляли на рождественской ярмарке

Во вторник вечером, 11 декабря, рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге неизвестный открыл стрельбу. По официальным данным, три человека погибли, еще 13 ранены. Нападавший - 29-летний Шеккат Шариф до сих пор на свободе. Он ранен, но сумел сбежать на такси при перестрелке с полицией. В связи со стрельбой во Франции усилен контроль на границах, а также рождественских рынках. На поиски стрелка брошены сотни полицейских и жандармов. Все подробности стрельбы в Страсбурге – в материале РБК-Украина.



Митрополит Лука устроил истерику в аэропорту Запорожья (фото)

Фото: Коллаж РБК-Украина

Скандальный митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука (Андрей Вячеславович Коваленко) устроил громкий скандал в аэропорту Запорожья. Причиной истерики стала просьба предоставить личные вещи для осмотра. Об этом в Facebook сообщил журналист Виталий Горбенко.

"О неадекватном поведении митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ Луки каждый священник знает, как говорится не понаслышке, но простые люди не всегда имеют такое удовольствие лицезреть бесовские проявления "Высокопреосвященнейшего",- говорится в посте.

Как сообщается, Лука возвращался из Стамбула. Во время прохождения контроля пограничники попросили осмотреть его личные вещи. Митрополиту это не понравилось: он начал ругаться и заявил, что пограничники "служат человеку, который предает нашу страну".

В Днепре "копы" гонялись за голым водителем (фото)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Днепре полицейские пытались догнать нарушителя на легковой Skoda, однако это закончилось ДТП и стрельбой. Мужчину преследовали несколько экипажей. Как выяснилось позже, он был голый.

Сообщается, что после совершения ДТП водитель не хотел выходить из машины и одеваться. От медицинской помощи он также отказался. Более того, утверждают журналисты, мужчина даже пытался покончить с собой.