Підсумки дня: 12 грудня

Сестра Сенцова отримала за нього премію Сахарова

Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

Голова Європарламенту Антоніо Таяні вручив присуджену українському режисеру Олегу Сенцову премію ім. Андрія Сахарова "За свободу думки" його сестрі Наталії Каплан.

Таяні зазначив, що голодування режисера і його смілива громадська позиція зробила його символом боротьби за звільнення політв'язнів в усьому світі. Таяні також закликав до звільнення Сенцова і всіх інших затриманих українських громадян.

"Олег Сенцов був номінований (на премію Сахарова, - ред.) за його мирний протест проти незаконної окупації його рідного Криму", - сказав Таяні.

Командир "Бердянська" взяв на себе відповідальність за події на борту

Фото: Роман Мокряк (c-inform.info)

Командир катера "Бердянськ", який захопила РФ у Керченській протоці, Роман Мокряк вважає, що він сам відповідає за те, що відбувається на борту, його екіпаж виконував його накази і не може бути притягнутий до жодної відповідальності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленння адвоката Іллі Новікова у Facebook.

Мокряк заявив слідству, що не даватиме жодних свідчень, поки його підлеглих не звільнять. Адвокат також повідомив, що Мокряк вимагає звертатися з собою та своїм екіпажем як з військовополоненими.

Стрілянина в Страсбурзі: головне



Фото: в Страсбурзі стріляли на різдвяній ярмарці

У вівторок ввечері, 11 грудня, поряд з різдвяною ярмаркою у французькому Страсбурзі невідомий відкрив стрілянину. За офіційними даними, три людини загинули, ще 13 поранені. Нападник - 29-річний Шеккат Шаріф досі залишається на свободі. Він поранений, але зумів втекти на таксі при перестрілці з поліцією. У зв'язку зі стріляниною у Франції посилено контроль на кордонах, а також різдвяних ринках. На пошуки стрільця кинуті сотні поліцейських і жандармів. Всі подробиці стрілянини у Страсбурзі – в матеріалі РБК-Україна.

Митрополит Лука влаштував істерику в аеропорту Запоріжжя (фото)

Фото: Колаж РБК-Україна

Скандальний митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ (МП) Лука (Андрій В'ячеславович Коваленко) влаштував гучний скандал в аеропорту Запоріжжя. Причиною істерики стало прохання надати особисті речі для огляду. Про це у Facebook повідомив журналіст Віталій Горбенко.

"Про неадекватну поведінку митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ Луки кожен священик знає, як кажуть, не з чуток, але прості люди не завжди мають задоволення споглядати бісівські прояви "Високопреосвященнішого",- йдеться в пості.

Як повідомляється, Лука повертався зі Стамбула. Під час проходження контролю прикордонники попросили оглянути його особисті речі. Митрополиту це не сподобалося: він почав лаятися і заявив, що прикордонники "служать людині, яка зраджує нашій країні".

В Дніпрі "копи" ганялися за голим водієм (фото)

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Дніпрі поліцейські намагалися наздогнати порушника на легковій Skoda, однак це закінчилося ДТП і стріляниною. Чоловіка переслідували кілька екіпажів. Як з'ясувалося пізніше, він був голимй.

Повідомляється, що після скоєння ДТП водій не хотів виходити з машини і одягатися. Від медичної допомоги він відмовився. Більше того, як стверджують журналісти, чоловік навіть намагався покінчити з собою.