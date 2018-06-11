Итоги дня: 11 июня

Президент подписал закон об антикоррупционном суде



Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде". Глава государства подписал проект закона на встрече со студентами Украинской академии лидерства. "Сегодня, 11 июня, исторический день. Это ключевая веха завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры. Наконец мы перестали использовать словосочетание "законопроект об антикоррупционном суде" и запускаем закон. Наконец это произошло", - сказал он.



НБУ подал два иска против Коломойского на сумму 10 млрд гривен



Национальный банк Украины подал новые судебные иски в суды Швейцарии и Украины против бывшего акционера "ПриватБанка", украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Судебные дела касаются выполнения Игорем Коломойским его обязательств по предоставленному в 2016 году личному поручительству в пользу Национального банка. Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил "ПриватБанку" в период между 2008 и 2015 годами. В общем иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным договорам на сумму около 10 млрд гривен.



Одесский НПЗ перешел в госсобственность



Одесский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) перешел в управление Фонда государственного имущества Украины (ФГИ). Об этом РБК-Украина сообщил и. о. главы ФГИ Виталий Трубаров. "Я подписал акт приема-передачи данного имущества от Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и его подконтрольной структуры "Укрнефтепродукта", как организации, которая взяла это имущество по решению суда на сохранение и передала это имущество новосозданному государственному предприятию с таким же названием "Одесский НПЗ", - сообщил Трубаров.



В Киеве владелец известного интернет-магазина избил клиента



В Киеве CEO одного из известных интернет-магазинов электроники рассек бровь маркетологу Роману Рыбальченко из-за того, что тот рассказал ему о покупке в его магазине якобы ворованной Amazon Kindle. Об этом сам пострадавший заявил на своей Facebok-странице. По словам Рыбальченко, он решил лично отнести якобы ворованный гаджет владельцу магазина и рассказать ему об этом. Но при встрече тот избил его. При этом, по словам свидетеля, который потребовал от Андрея (имя владельца магазина - Ред.) отойти от Романа и не трогать, в процессе он приговаривал: "Будешь меня учить, будешь мне рассказывать?!".



Смерчи и шквалы: климатологи рассказали, что грозит нашей планете



Российские ученые предупреждают о критическом повышении риска опасных конвективных явлений. Климатологи провели анализ метеорологических данных за последние 50 лет и предупредили о повышении риска смерчей и шквалов на территории средней полосы. Прогнозируется увеличение риска не только смерчей, а и таких явлений, как ливни, грады и шквалы. Это связано с повышением температуры воздуха, влажности.