Підсумки дня: 11 червня

Президент підписав закон про антикорупційний суд



Президент України Петро Порошенко підписав закон України "Про Вищий антикорупційний суд". Голова держави підписав проект закону на зустрічі зі студентами Української академії лідерства. "Сьогодні, 11 червня, історичний день. Це ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури. Нарешті ми перестали використовувати словосполучення "законопроект про антикорупційний суд" і запускаємо закон. Нарешті це відбулося", - сказав він.

НБУ подав два позови проти Коломойського на суму 10 млрд гривень



Національний банк України подав нові судові позови в суди Швейцарії і України проти колишнього акціонера "ПриватБанку", українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Судові справи стосуються виконання Ігорем Коломойським його зобов'язань за наданим у 2016 році особисте поручительство на користь Національного банку. Мета позовів - забезпечити погашення кредитів рефінансування, які Національний банк надав "ПриватБанку" в період між 2008 і 2015 роками. Загалом позови направлені на погашення заборгованості з п'яти кредитними договорами на суму близько 10 млрд гривень.

Одеський НПЗ перейшов в держвласність



Одеський нафтопереробний завод (НПЗ) перейшов в управління Фонду державного майна України (ФДМ). Про це РБК-Україна повідомив в. о. голови ФДМ Віталій Трубаров. "Я підписав акт прийому-передачі даного майна від Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та його підконтрольної структури "Укрнафтопродукту", як організації, яка взяла це майно за рішенням суду на збереження і передала це майно новоствореному державному підприємству з такою ж назвою "Одеський НПЗ", - повідомив Трубаров.



У Києві власник відомого інтернет-магазину побив клієнта



У Києві CEO одного з відомих інтернет-магазинів електроніки розсік брову маркетологу Роману Рибальченку через те що, що той розповів йому про купівлю в його магазині нібито краденою Amazon Kindle. Про це сам потерпілий заявив на своїй Facebok-сторінці. За словами Рибальченка, він вирішив особисто віднести нібито крадений гаджет власнику магазину і розповісти йому про це. Але при зустрічі той побив його. При цьому, за словами свідка, який зажадав від Андрія (ім'я власника магазину - Ред.) відійти від Роману і не чіпати, в процесі він примовляв: "Будеш мене вчити, будеш мені розповідати?!".



Смерчі та шквали: кліматологи розповіли, що загрожує нашій планеті



Російські вчері попереджать про критичне підвищення ризику небезпечних конвективних явищ. Кліматологи провели аналіз метеорологічних даних за останні 50 років і попередили про критичне підвищення ризику смерчів та шквалів на території середньої смуги. Прогнозується збільшення ризику не лише смерчів, але і таких явищ, як зливи, град, шквали. Це пов'язано з підвищенням температури повітря, вологості.