НБУ подал два иска против Коломойского на сумму 10 млрд гривен

Один из исков подан в суд Швейцарии, по месту жительства Коломойского

Национальный банк Украины подал новые судебные иски в суды Швейцарии и Украины против бывшего акционера "ПриватБанка", украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Судебные дела касаются выполнения Игорем Коломойским его обязательств по предоставленному в 2016 году личному поручительству в пользу Национального банка. Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил "ПриватБанку" в период между 2008 и 2015 годами. В общем иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным договорам на сумму около 10 млрд гривен.

Первый иск подан по месту жительства Игоря Коломойского в Швейцарии - в суд первой инстанции в Женеве.

Второй пакет исков подан по месту нахождения имущества Игоря Коломойского в Украине - в Хозяйственный суд Днепропетровской области.

"Такое решение Национального банка свидетельствует, что регулятор готов вести судебные дела против Игоря Коломойского как в Украине, так и за рубежом, чтобы привлечь его к ответственности. Игорь Коломойский продемонстрировал нежелание выполнять взятые на себя обязательства добровольно, несмотря на тяжелые последствия, которые украинское государство вынуждено понести в результате его действий", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Эти иски являются еще одним важным шагом на пути к защите интересов украинских и обеспечения выполнения бывшими акционерами "ПриватБанка" взятых на себя обязательств", - заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, комментируя подачу сиков.

"ПриватБанк" получил кредиты рефинансирования от НБУ под обеспечение поручительств, предоставленных лично Игорем Коломойским. Но сегодня ясно, что в то время "ПриватБанк" на самом деле не мог вернуть эти кредиты. В конце концов, государству пришлось национализировать банк ценой значительных затрат в эквиваленте 5% ВВП, чтобы защитить интересы миллионов владельцев счетов и сохранить финансовую стабильность в целом.

Напомним, суд Лондона обязал Коломойского пояснить сделки "ПриватБанка" на 1,9 млрд долларов.