Одесский НПЗ перешел в госсобственность

Соответствующий документ о передаче подписали сегодня Минэнергоугля и ФГИ

Одесский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) перешел в управление Фонда государственного имущества Украины (ФГИ). Об этом РБК-Украина сообщил и. о. главы ФГИ Виталий Трубаров.

"Я подписал акт приема-передачи данного имущества от Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и его подконтрольной структуры "Укрнефтепродукта", как организации, которая взяла это имущество по решению суда на сохранение и передала это имущество новосозданному государственному предприятию с таким же названием "Одесский НПЗ", - сообщил Трубаров.

При этом глава Фонда отметил, что фактическая передача будет длиться до 18 июня.

"Дата фактической передачи у нас будет происходить до 18 числа, поскольку нам необходимо время на то, чтобы обеспечить сохранность данного целостного имущественного комплекса и соответственно заключить договор с определенными структурами на то, что они будут нам помогать, прежде всего, сохранять данное имущество", - отметил Трубаров.

Вместе с тем он рассказал, после чего возможна повторная продажа Одесского НПЗ.

"Мы после фактической передачи, которая произойдет, создадим еще одну инвентаризационную комиссию для того, чтобы сделать еще одну инвентаризацию, чтобы понять - все ли сохранено в той форме, которая была, и, во-вторых, нам это имущество необходимо поставить на баланс предприятия по конкретной стоимости, то есть, нам необходимо будет оценить стоимость НПЗ", - сказал Трубаров.

"Если мы говорим о процедуре, то этапность такая: принятие имущества к себе в управление (это то, что сейчас произошло), заключение договора на охрану данного объекта, проведение инвентаризации данного объекта, проведение его оценки, постановка на баланс с конкретной стоимостью всего актива и уже после этого мы переходим к следующему этапу - к принятию управленческого решения, что делать с этим активом", - добавил он.

По словам чиновника, вопрос о повторной приватизации будет рассматриваться совместно с правительством.

"Мы вместе с Кабмином, вместе с министерством будем совещаться на предмет того - запускать завод по его основной операционной деятельности или выставлять его на повторную приватизацию. Это мы будем понимать тогда, когда закончим все процедурные моменты", - подытожил Трубаров.

Напомним, в августе прошлого года Кабмин одобрил передачу Одесского НПЗ в управление Фонда госимущества.

Ранее Апелляционный суд Одесской области отказал в апелляции представителям Одесского нефтеперерабатывающего завода, таким образом предыдущее решение Суворовского райсуда Одессы о конфискации завода в пользу государства вступило в силу.