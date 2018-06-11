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Президент подписал закон об антикоррупционном суде

НовостиПолитика    11.06.2018 - 14:54
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Закон был поддержан 315 депутатами Верховной рады

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде". Глава государства подписал проект закона на встрече со студентами Украинской академии лидерства.

"Сегодня, 11 июня, исторический день. Это ключевая веха завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры. Наконец мы перестали использовать словосочетание "законопроект об антикоррупционном суде" и запускаем закон. Наконец это произошло", - сказал он.

Напомним, 10 июня, в Администрацию президента поступил закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

Закон был инициирован главой государства и поддержан 315 депутатами Верховной рады 7 июня.

9 июня председатель Верховной рады Андрей Парубий во время выступления на межпарламентской конференции "Грузия-Молдова-Украина" подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.

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Теги публикации: НАБУ, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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