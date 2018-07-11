"Киевэнерго" предупреждает об аресте имущества должников за тепло

В случае неуплаты долга перед "Киевэнерго" имущество должников арестуют

Специалисты предприятия "Киевэнерго" совместно с Исполнительной службой начали проводить рейды по должникам за тепло. Предупреждают, что имущество должников может быть арестовано для ликвидации задолженности, передает пресс-служба "Киевэнерго".

Как сообщили на предприятии, сейчас задолженность потребителей и госбюджета за тепло и горячую воду перед "Киевэнерго" на 1 июля 2018 г. составляет почти 3,8 млрд гривен.

"Для урегулирования задолженности за потребленные клиентами услуги, если клиент не реагирует на предупреждения о задолженности в течение трех месяцев, его дело передается в суд", - отмечает пресс-служба.

Впоследствии решения суда "Киевэнерго" передает в Исполнительную службу с заявлением, чтобы она добилась принудительной уплаты задолженности.

"Должник также вносится в Единый реестр должников, что затрудняет в дальнейшем оформление любых сделок по отчуждению его имущества. Также исполнительной службой к должнику могут применяться другие меры принудительного взыскания - например, арест денежных средств и имущества, запрет выезда за границу и тому подобное", - предупредили в "Киевэнерго".

Уточнили также, что отсутствие представителей должника по его местонахождению во время визита Исполнительной службы не является препятствием для принудительного проникновения в помещение. Описание и продажа имущества могут быть осуществлены и без участия должника.

Отмечается, что среди должников, которые игнорировали предупреждения компании об обращении в суд, оказалось ООО "Украинско-немецкая клиника", которое задолжало за тепло почти 200 тыс. гривен. Недавно Исполнительная служба сообщила обществу о решении суда относительно принудительного списания средств.

Среди должников также население и различные формы ЖЭО, которые задолжали "Киевэнерго" за потребленные отопление и горячую воду почти 2,7 млрд гривен. Специалисты "Киевэнерго" и Исполнительной службы недавно также побывали у нескольких бытовых клиентов, которым напомнили о необходимости погашения долгов. В противном случае с их счетов средства спишут принудительно и проведут опись и продажу имущества.

В "Киевэнерго" также напомнили, что менее чем за три недели последние коммунальные энергообъекты, находящиеся в управлении компании, перейдут городу. Функция теплоснабжения города передана коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго". Однако НАК "Нафтогаз Украины" отказывается подписывать контракт с КП "Киевтеплоэнерго" за неразрешенную ситуацию с долгами за газ, за что теплообеспечения столицы под угрозой.

Напомним, недавно Андрей Коболев - председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" - рассказал причины, почему до сих пор не удается заключить договор с "Киевтеплоэнерго" и обеспечить жителей Киева горячей водой.