Автомобилисты на еврономерах начали бессрочные протесты в Киеве

Сегодня, 11 июля, центр Киева перекрыли владельцы авто с иностранной регистрацией, которые проводят акцию с требованием снизить таможенные платежи. На данный момент заблокирован проезд от станции метро "Арсенальная" до Европейской площади, передает корреспондент РБК-Украина.

Участники акции блокируют проезд по улицам Грушевского, Шовковичной, Липской, Институтской и в правительственном квартале, в связи с чем фактически заблокированы подъезды к парламенту и зданию Кабинета министров. По заверениям активистов, протесты будут бессрочными. На данный момент акция проходит спокойно, в центре столицы образовались серьезные пробки, под здание Верховной рады подтянулись правоохранители.

Отметим, организаторы акции обещали привлечь до 10 тыс. автомобилей на иностранной регистрации и около 20 тыс. участников протестов. Не исключено, что они помимо правительственного квартала могут заблокировать дороги к аэропортам "Борисполь" и "Киев".

Фото: акция владельцев авто с иностранной регистрацией

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Верховной раде намерены снизить размер акциза при импорте новых и подержанных машин. Но взамен депутаты настаивают на увеличении штрафов для тех, кто откажется от растаможки по новым тарифам.