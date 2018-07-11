Комитет Рады поддержал переименование двух областей

Законопроекты могут включить в повестку дня при наличии 226 голосов поддержки

Комитет парламента по вопросам правовой политики и правосудия поддержал законопроекты о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины № 8329 и 8380 относительно переименования Днепропетровской и Кировоградской областей. Об этом сообщил член комитета, представитель правительства в Верховной раде, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, комитет рассмотрел эти проекты законов, чтобы они были включены в повестку дня ВР.

"Вопрос о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей было проголосовано на комитете, чтобы его поддержали, и было включение в повестку дня сессии", - сообщил Денисенко.

По его словам, законопроект могут включить в повестку дня, если в сессионном зале хватит голосов для голосования за это решение.

"Если будет 226 голосов - включат. Завтра последний день сессии", - добавил нардеп.

Напомним, ранее соответствующие законопроекты о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей поддержал комитет парламента по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.