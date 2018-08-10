Итоги дня: 10 августа

В Запорожской области маршрутка столкнулась с грузовиком, 6 погибших

В Запорожской области возле села Каменское маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего погибли шесть человек, еще 12 получили травмы. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины. Cообщается, что ДТП в Запорожской области произошло около 14:30 на автодороге Харьков-Симферополь, где маршрутное такси столкнулось с "Камазом". На момент аварии в маршрутке находилось 20 человек.

Суд закрыл дело Кернеса

Киевский районный суд Полтавы закрыл дело в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, которых подозревали в похищении и угрозах убийством сторонникам Майдана зимой 2014 год. Соответствующее решение зачитал судья Андрей Антонов. Он отметил, что обвинение фактически устранилось от доказательства вины Кернеса, из-за чего дело рассматривалось четвертый год подряд. Кроме того, последние семь заседаний, в ходе которых должны были пройти дебаты, прокуроры пропустили. Таким образом, суд расценил позицию прокуратуры как отказ от обвинительного акта и вынес решение о закрытии дела.

Исчезнувший 8 августа на Донбассе военный погиб, - штаб

Военнослужащий Дмитрий Украинский, с которым 8 августа на Донбассе была потеряна связь, погиб. Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра ООС Анатолий Стельмах. Сообщается, что тело Украинского попало в руки боевикам. В штабе отметили, что противник использовал гибель военного для пропаганды "русского мира". Стельмах отметил, что 8 августа военный в составе разведывательной группы выполнял задание в серой зоне. После того, как попал в засаду, Украинский принял бой.

Суд арестовал Тамразова на два месяца

Печерский районный суд города Киева сегодня, 10 августа, избрал меру пресечения владельцу издания Insider, бывшему первому заместителю председателя правления ПАО "Укргаздобыча", Алексею Тамразову в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом залога 3 млн гривен. Об этом сообщил следственный судья Печерского районного суда Вячеслав Пидпалый. Таким образом, Тамразов должен быть под стражей с 9 августа по 7 октября. Судья добавил, что в случае необходимости срок может быть продлен. Он также отметил, что Тамразову может быть применено внесение залога в размере 3 млн гривен.

Скандальный наместник Лавры пожаловался послу Венгрии на преследование УПЦ МП в Украине

Скандальный наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебидь) пожаловался послу Венгрии на преследование верующих Московского патриархата в Украине. Владыка Павел заявил, что после открытия выставки о возрождении духовной жизни в лавре, где священники УПЦ МП среди прочих фотографий поместили снимок Путина, ему начали угрожать. "Прошу Вас, уважаемый господин Посол, проинформировать руководство Вашего государства об этих беспрецедентных фактах нарушения Конституции и законов Украины, гарантирующих свободу совести и предусматривают отделения Церкви от государства", - пишет митрополит, которого в сети называют "Паша-мерседес" из-за его роскошного авто.

Солнечное затмение 11 августа: когда смотреть и как пережить

Эксперты рассказали, как пережить солнечное затмение, которое состоится 11 августа 2018 года, с 11 утра до 14:30. По данным ученых, такие явления, как солнечное или лунное затмение, имеют влияние на человека и животных. Солнечно затмение может спровоцировать обострение различных хронических заболеваний, головную или сердечную боль, а также скачки давления. В период затмений наблюдаются перепады эмоционального настроения, может возникнуть бессонница или внезапное раздражение. Более всего подвержены влиянию люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники, метеозависимы, а также те, у кого есть заболевания эндокринной системы.