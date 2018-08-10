Итоги дня: 10 августа

Новости Прочее 10.08.2018 - 18:26

В Запорожской области маршрутка столкнулась с грузовиком, 6 погибших

Итоги дня: 10 августа

В Запорожской области возле села Каменское маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего погибли шесть человек, еще 12 получили травмы. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины. Cообщается, что ДТП в Запорожской области произошло около 14:30 на автодороге Харьков-Симферополь, где маршрутное такси столкнулось с "Камазом". На момент аварии в маршрутке находилось 20 человек.

 

Суд закрыл дело Кернеса

Итоги дня: 10 августа

Киевский районный суд Полтавы закрыл дело в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, которых подозревали в похищении и угрозах убийством сторонникам Майдана зимой 2014 год. Соответствующее решение зачитал судья Андрей Антонов. Он отметил, что обвинение фактически устранилось от доказательства вины Кернеса, из-за чего дело рассматривалось четвертый год подряд. Кроме того, последние семь заседаний, в ходе которых должны были пройти дебаты, прокуроры пропустили. Таким образом, суд расценил позицию прокуратуры как отказ от обвинительного акта и вынес решение о закрытии дела.

 

Исчезнувший 8 августа на Донбассе военный погиб, - штаб

Итоги дня: 10 августа

Военнослужащий Дмитрий Украинский, с которым 8 августа на Донбассе была потеряна связь, погиб. Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра ООС Анатолий Стельмах. Сообщается, что тело Украинского попало в руки боевикам. В штабе отметили, что противник использовал гибель военного для пропаганды "русского мира". Стельмах отметил, что 8 августа военный в составе разведывательной группы выполнял задание в серой зоне. После того, как попал в засаду, Украинский принял бой.

 

Суд арестовал Тамразова на два месяца

Итоги дня: 10 августа

Печерский районный суд города Киева сегодня, 10 августа, избрал меру пресечения владельцу издания Insider, бывшему первому заместителю председателя правления ПАО "Укргаздобыча", Алексею Тамразову в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом залога 3 млн гривен. Об этом сообщил следственный судья Печерского районного суда Вячеслав Пидпалый. Таким образом, Тамразов должен быть под стражей с 9 августа по 7 октября. Судья добавил, что в случае необходимости срок может быть продлен. Он также отметил, что  Тамразову может быть применено внесение залога в размере 3 млн гривен.

 

Скандальный наместник Лавры пожаловался послу Венгрии на преследование УПЦ МП в Украине

Итоги дня: 10 августа

Скандальный наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебидь) пожаловался послу Венгрии на преследование верующих Московского патриархата в Украине. Владыка Павел заявил, что после открытия выставки о возрождении духовной жизни в лавре, где священники УПЦ МП среди прочих фотографий поместили снимок Путина, ему начали угрожать. "Прошу Вас, уважаемый господин Посол, проинформировать руководство Вашего государства об этих беспрецедентных фактах нарушения Конституции и законов Украины, гарантирующих свободу совести и предусматривают отделения Церкви от государства", - пишет митрополит, которого в сети называют "Паша-мерседес" из-за его роскошного авто.

 

Солнечное затмение 11 августа: когда смотреть и как пережить

Итоги дня: 10 августа

Эксперты рассказали, как пережить солнечное затмение, которое состоится 11 августа 2018 года, с 11 утра до 14:30. По данным ученых, такие явления, как солнечное или лунное затмение, имеют влияние на человека и животных. Солнечно затмение может спровоцировать обострение различных хронических заболеваний, головную или сердечную боль, а также скачки давления. В период затмений наблюдаются перепады эмоционального настроения, может возникнуть бессонница или внезапное раздражение. Более всего подвержены влиянию люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники, метеозависимы, а также те, у кого есть заболевания эндокринной системы. 

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