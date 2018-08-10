Підсумки дня: 10 серпня

У Запорізькій області маршрутка зіштовхнулася з вантажівкою, 6 загиблих

У Запорізькій області біля села Каменське маршрутка зіштовхнулася з вантажівкою, внаслідок чого загинули шість осіб, ще 12 отримали травми. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України. Як повідомляється, ДТП у Запорізькій області сталася близько 14:30 на автошляху Харків-Сімферополь, де маршрутне таксі зіштовхнулося з "Камазом". На момент аварії у маршрутці перебувало 20 осіб.

Суд закрив справу Кернеса

Київський районний суд Полтави закрив справу стосовно міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців, яких підозрювали у викраденні та погрозах вбивством прихильникам Майдану взимку 2014 рік. Відповідне рішення зачитав суддя Андрій Антонов. Він зазначив, що обвинувачення фактично усунулося від докази провини Кернеса, через що справа розглядалася протягом чотирьох років поспіль. Крім того, останні сім засідань, в ході яких мали пройти дебати, прокурори пропустили. Таким чином, суд розцінив позицію прокуратури як відмову від обвинувального акта і виніс рішення про закриття справи.

Зниклий 8 серпня на Донбасі військовий загинув, - штаб

Військовослужбовець Дмитро Український, з яким 8 серпня на Донбасі було втрачено зв'язок, загинув. Про це на брифінгу повідомив представник прес-центру ООС Анатолій Стельмах. Повідомляється, що тіло Українського потрапило до рук бойовиків. У штабі зазначили, що супротивник використовував загибель військового для пропаганди "русского мира". Стельмах зазначив, що 8 серпня військовий у складі розвідувальної групи виконував завдання в сірій зоні. Після того, як потрапив у засідку, Український прийняв бій.

Суд заарештував Тамразова на два місяці

Печерський районний суд міста Києва сьогодні, 10 серпня, обрав запобіжний захід власнику видання Insider, колишньому першому заступнику голови правління ПАТ "Укргазвидобування", Олексію Тамразову у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з правом застави 3 млн гривень. Про це повідомив слідчий суддя Печерського районного суду В'ячеслав Підпалий. Таким чином, Тамразов має бути під вартою з 9 серпня по 7 жовтня. Суддя додав, що у разі потреби термін може бути продовжений. Він також зазначив, що Тамразову може бути застосоване внесення застави в розмірі 3 млн гривень.

Скандальний намісник Лаври поскаржився послу Угорщини на переслідування УПЦ МП в Україні

Скандальний намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) поскаржився послу Угорщини на переслідування віруючих Московського патріархату в Україні. Владика Павло заявив, що після відкриття виставки про відродження духовного життя в лаврі, де священики УПЦ МП серед інших фотографій помістили знімок Путіна, йому почали погрожувати. "Прошу Вас, шановний пане Посол, проінформувати керівництво Вашої держави про ці безпрецедентні факти порушення Конституції та законів України, які гарантують свободу совісті та передбачають відокремлення Церкви від держави", - пише митрополит, якого в мережі називають "Паша-мерседес" чере його розкішне авто.

Сонячне затемнення 11 серпня: коли дивитися і як пережити

Експерти розповіли, як пережити сонячне затемнення, яке відбудеться 11 серпня 2018 року, з 11 ранку до 14:30. За даними вчених, такі явища, як сонячне або місячне затемнення, мають вплив на людину і тварин. Сонячно затемнення може спровокувати загострення різних хронічних захворювань, головний або серцевий біль, а також скачки тиску. У період затемнень спостерігаються перепади емоційного настрою, може виникнути безсоння або раптове роздратування. Найбільше піддаються впливу люди з серцево-судинними захворюваннями, гіпертоніки, метеозалежні, а також ті, у кого є захворювання ендокринної системи.