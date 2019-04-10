Итоги дня: 10 апреля

• Президент Петр Порошенко уволил Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации

• Председатель Подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы близ Смоленска Антони Мацеревич заявил, что результаты исследований британской лаборатории подтвердили выводы польской подкомиссии по расследованию причин смоленской катастрофы

• Россия сорвала переговоры по Донбассу в Минске. РФ отказывается от работы в Минске до появления результатов выборов в Украине

• Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко сдал анализы представителям антидопинговой организации VADA на НСК "Олимпийский"

• Депутаты Верховной рады Украины Егор Соболев и Семен Семенченко, которые были избраны в 2014 году в Верховную раду по спискам объединения "Самопомич", заявили о намерении выйти из партии

• Национальный банк Украины (НБУ) на 11 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,76 грн/доллар, что превышает курс предыдущего банковского дня

• Ученые получили первое изображение черной дыры, используя наблюдения телескопа Event Horizon центра галактики M87 (массивной галактики в соседнем скоплении галактик Дева)

• Погода в Украине летом 2019 года будет очень капризной и синоптики рекомендуют учитывать ее сюрпризы при планировании отпуска и каникул