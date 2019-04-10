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Соболев и Семенченко выходят из "Самопомочи"

Новости » Политика    10.04.2019 - 10:50
Соболев и Семенченко выходят из "Самопомочи"
Фото: Соболев и Семенченко (коллаж РБК-Украина)

Соответствующую информацию парламентарии сообщили в ходе заседания фракции

Депутаты Верховной рады Украины Егор Соболев и Семен Семенченко, которые буди избраны в 2014 году в Верховную раду по спискам объединения "Самопомич", заявили о намерении выйти из партии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Соболев и Семенченко выходят из &quot;Самопомочи&quot;

Указано, что Соболев уже подписал соответствующее заявление, а Семенченко объявил о намерении сделать это в ближайшее время.

Отмечается также, что нардепы сообщили о соответствующем намерении своим коллегам во время заседания фракции.

Следует подчеркнуть, что ранее лидер партии Андрей Садовый сообщал о возможности выхода части народных депутатов из состава фракции.

"Парламент доживает последние месяцы и политики определяются со своим будущим и потенциальными новыми попутчиками. Как бы ни сложилась судьба тех, кто решит покинуть "Самопомич" в этот момент и какими бы ни были их мотивы, я хочу поблагодарить их за их труд", - написал Садовый.

Напомним, если бы парламентские выборы в Украине проводились в середине марта 2019 года, то наибольшие шансы преодолеть 5%-ный барьер имели бы до девяти партий. Среди них и "Самопомич" с показателем 3,2%.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале марта мэр Львова Андрей Садовый подал заявление в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) о снятии своей кандидатуры с президентских выборов-2019.

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