Итоги дня: 1 июня

Руководитель "РИА Новости Украина" заявил об отказе от украинского гражданства



Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский во время заседания Апелляционного суда в Херсоне заявил, что выходит из украинского гражданства. Кроме того, Вышинский также обратился к президенту России Владимиру Путину за защитой. "Я обращаюсь к президенту Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя только гражданином России. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятия мер по моему освобождению", - заявил Вышинский.



САП и НАБУ завершили расследование в отношении Труханова



Антикоррупционные органы завершили расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В частности, прокуроры пришли к выводу о достаточности собранных доказательств, чтобы составить обвинительный акт в отношении Труханова, одесских чиновников и других лиц, которые подозреваются в хищении средств городского бюджета в особо крупных размерах при покупке по завышенной цене помещений бывшего завода "Краян".



Испания утвердила новый состав правительства Каталонии без заключенных политиков



Новое региональное правительство Каталонии, куда не вошли политики, которые находятся в тюрьмах или бежали за границу, утверждено центральной властью в Мадриде. Отметим, в прошлом месяце правительство Испании признало полномочия нового главы правительства Каталонии Кима Торры, однако отказалось утвердить состав Кабинета министров, куда вошли четыре кандидата, против которых выдвинуты обвинения, связанные с проведением референдума о независимости. В начале этой недели Торра предложил новый состав администрации, уже без этих четырех кандидатов.



На Волыни зафиксировали необычное для Украины природное явление (видео)



На Волыни местные жители зафиксировали смерч – непривычное для Украины природное явление. Видео опубликовала на своей странице в Facebook местная жительница. "Это вам не USA, это Украина. Более того – это Волынь", – пишет девушка. Пользователи соцсети были поражены необычным природным явлением.

Синоптики рассказали о погоде в июне и июле



Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в июне и июле. Синоптик Укргидрометцентра Наталия Голеня сообщила, что лето в Украине начнется с похолодания. С 5 июня во всех регионах начнется жара. Народные синоптики прогнозируют, что весь июнь будет теплым.