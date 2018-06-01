Итоги дня: 1 июня

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский во время заседания Апелляционного суда в Херсоне заявил, что выходит из украинского гражданства. Кроме того, Вышинский также обратился к президенту России Владимиру Путину за защитой. "Я обращаюсь к президенту Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя только гражданином России. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятия мер по моему освобождению", - заявил Вышинский.
Антикоррупционные органы завершили расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В частности, прокуроры пришли к выводу о достаточности собранных доказательств, чтобы составить обвинительный акт в отношении Труханова, одесских чиновников и других лиц, которые подозреваются в хищении средств городского бюджета в особо крупных размерах при покупке по завышенной цене помещений бывшего завода "Краян".
Новое региональное правительство Каталонии, куда не вошли политики, которые находятся в тюрьмах или бежали за границу, утверждено центральной властью в Мадриде. Отметим, в прошлом месяце правительство Испании признало полномочия нового главы правительства Каталонии Кима Торры, однако отказалось утвердить состав Кабинета министров, куда вошли четыре кандидата, против которых выдвинуты обвинения, связанные с проведением референдума о независимости. В начале этой недели Торра предложил новый состав администрации, уже без этих четырех кандидатов.
На Волыни местные жители зафиксировали смерч – непривычное для Украины природное явление. Видео опубликовала на своей странице в Facebook местная жительница. "Это вам не USA, это Украина. Более того – это Волынь", – пишет девушка. Пользователи соцсети были поражены необычным природным явлением.
Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в июне и июле. Синоптик Укргидрометцентра Наталия Голеня сообщила, что лето в Украине начнется с похолодания. С 5 июня во всех регионах начнется жара. Народные синоптики прогнозируют, что весь июнь будет теплым.