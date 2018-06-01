Испания утвердила новый состав правительства Каталонии без заключенных политиков

Инаугурация нового правительства состоится завтра, 2 июня

Новое региональное правительство Каталонии, куда не вошли политики, которые находятся в тюрьмах или бежали за границу, утверждено центральной властью в Мадриде. Об этом сообщает AFP.

Отметим, в прошлом месяце правительство Испании признало полномочия нового главы правительства Каталонии Кима Торры, однако отказалось утвердить состав Кабинета министров, куда вошли четыре кандидата, против которых выдвинуты обвинения, связанные с проведением референдума о независимости.

В начале этой недели Торра предложил новый состав администрации, уже без этих четырех кандидатов.

Сегодня имена новых министров были опубликованы в официальном журнале каталонского правительства. Инаугурация членов нового правительства состоится в субботу.

После этого новому каталонскому правительству будет разрешено взять на себя свои обязанности, и когда это произойдет, прямое управление Мадрида над регионом будет автоматически отменено.

Напомним, немецкие прокуроры официально просят суд разрешить экстрадицию экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона.