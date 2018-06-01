Руководитель "РИА Новости Украина" заявил об отказе от украинского гражданства

Вышинский обратился к президенту России за защитой

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский во время заседания Апелляционного суда в Херсоне заявил, что выходит из украинского гражданства. Об этом сообщает "Громадське".

Кроме того, Вышинский также обратился к президенту России Владимиру Путину за защитой.

"Я обращаюсь к президенту Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя только гражданином России. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятия мер по моему освобождению", - заявил Вышинский.

Напомним, ранее сообщалось, что сенатор РФ Людмила Нарусова заявила, что обратится в соответствующие российские ведомства с предложением обменять незаконно удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова на обвиняемого в госизмене Вышинского.

Отметим, в Киеве 15 мая сотрудники СБУ задержали журналиста "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. В тот же день Вышинскому было объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ранее СБУ провела обыски в офисе компании.