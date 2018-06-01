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Руководитель "РИА Новости Украина" заявил об отказе от украинского гражданства

НовостиОбщество    01.06.2018 - 13:42
Фото: Кирилл Вышинский (facebook.сом/Кирилл Вышинский)
Фото: Кирилл Вышинский (facebook.сом/Кирилл Вышинский)

Вышинский обратился к президенту России за защитой

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский во время заседания Апелляционного суда в Херсоне заявил, что выходит из украинского гражданства. Об этом сообщает "Громадське".

Кроме того, Вышинский также обратился к президенту России Владимиру Путину за защитой.

"Я обращаюсь к президенту Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя только гражданином России. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятия мер по моему освобождению", - заявил Вышинский.

Напомним, ранее сообщалось, что сенатор РФ Людмила Нарусова заявила, что обратится в соответствующие российские ведомства с предложением обменять незаконно удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова на обвиняемого в госизмене Вышинского.

Отметим, в Киеве 15 мая сотрудники СБУ задержали журналиста "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. В тот же день Вышинскому было объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ранее СБУ провела обыски в офисе компании.

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Теги публикации: Херсон, СМИ, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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