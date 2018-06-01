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САП и НАБУ завершили расследование в отношении Труханова

НовостиПроисшествия    01.06.2018 - 10:45
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Труханова и одесских чиновников подозревают в покупке здания "Краян" по завышенной цене

Антикоррупционные органы завершили расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

В частности, прокуроры пришли к выводу о достаточности собранных доказательств, чтобы составить обвинительный акт в отношении Труханова, одесских чиновников и других лиц, которые подозреваются в хищении средств городского бюджета в особо крупных размерах при покупке по завышенной цене помещений бывшего завода "Краян".

По данным следствия, стоимость цена здания, которая была указана в отчете об оценке, заказанном руководителем ООО "Девелопмент Элит" как продавцом, и методика проведения оценки была поставлена ​​под сомнение одним из департаментов Одесского городского совета, в связи с чем проект решения о приобретении помещения по цене 185 млн гривен был завизирован "с замечаниями", изложенными отдельным документом.

Отметим, указанное здание менее чем за два месяца до принятия решения Одесским городским советом о его покупке за 185 млн гривен было приобретено другой фирмой за 4 млн гривен и внесено в уставный капитал ООО "Девелопмент Элит".

Однако, несмотря на это, Труханов и его заместитель на согласительном совете и на внеочередной сессии горсовета сообщили депутатам заведомо ложную информацию о принятии по результатам будущего голосования решения на дачу согласия на покупку помещения, а не о его покупке по конкретной цене. Кроме того, они предоставили ложные данные о готовности помещения к использованию и наличии ремонта, о создании в предложенном помещении центра предоставления социальных услуг. Кроме того, необходимость покупки была обоснована якобы реализацией проекта "Европейская мэрия", которого в действительности не существовало.

В итоге помещение купили за 185 млн гривен - за вдвое более высокой цене, установленной в ходе расследования, однако эти средства были арестованы по ходатайству антикоррупционных органов.

"По поручению прокурора детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 31.05.2018 восьми подозреваемым и их защитникам открыли материалы досудебного расследования для ознакомления", - говорится в сообщении САП.

 

30.05.2018 прокурорами САП прийнято рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акта у...

Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура 1 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Лондоне нашли элитную недвижимость компаний, принадлежавших Труханову.

 

Заседание суда по делу Насирова перенесли на 15 июня
Теги публикации: Одесса, НАБУ, Геннадий Труханов, САП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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