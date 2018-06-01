Підсумки дня: 1 червня

Керівник "РИА Новости Украина" заявив про відмову від українського громадянства



Головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський під час засідання Апеляційного суду у Херсоні заявив, що виходить з українського громадянства. Крім того, Вишинський також звернувся до президента Росії Володимира Путіна за захистом. "Я звертаюся до президента Порошенко, якого знаю особисто і з яким ми зробили кілька добрих справ. Я заявляю про вихід з українського громадянства, з цієї хвилини вважаю себе громадянином Росії. Я звертаюся до президента Путіна з проханням про надання мені правового захисту та вжиття заходів щодо мого звільнення", - заявив Вишинський.



САП і НАБУ завершили розслідування щодо Труханова



Антикорупційні органи завершили розслідування відносно мера Одеси Геннадія Труханова та чиновників міськради, яких підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Зокрема, прокурори прийшли до висновку про достатність зібраних доказів, щоб скласти обвинувальний акт щодо Труханова, одеських чиновників та інших осіб, які підозрюються у розкраданні коштів міського бюджету в особливо великих розмірах при купівлі за завищеною ціною приміщень колишнього заводу "Краян".



Іспанія затвердила новий склад уряду Каталонії без ув'язнених політиків



Новий регіональний уряд Каталонії, куди не увійшли політики, які перебувають у в'язницях або втекли за кордон, затверджено центральною владою в Мадриді. Зазначимо, минулого місяця уряд Іспанії визнала повноваження нового глави уряду Каталонії Кіма Торры, однак відмовилося затвердити склад Кабінету міністрів, куди увійшли чотири кандидати, проти яких висунуті звинувачення, пов'язані з проведенням референдуму про незалежність.



На Волині зафіксували незвичне для України природне явище (відео)



На Волині місцеві мешканці зафіксували смерч – незвичне для України природне явище. Відео опублікувала місцева жителька на своїй сторінці в Facebook. "Це вам не USA, це Україна. Більше того – це Волинь", – пише дівчина. Користувачі соцмереж були вражені незвичним природним явищем.



Синоптики розповіли про погоду в червні і липні



Синоптики розповіли, яка погода чекає на українців в червні і липні. Синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що літо в Україні почнеться з похолодання. З 5 червня у всіх регіонах почнеться спека. Народні синоптики прогнозують, що весь червень буде теплим.