Підсумки дня: 1 червня

Головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський під час засідання Апеляційного суду у Херсоні заявив, що виходить з українського громадянства. Крім того, Вишинський також звернувся до президента Росії Володимира Путіна за захистом. "Я звертаюся до президента Порошенко, якого знаю особисто і з яким ми зробили кілька добрих справ. Я заявляю про вихід з українського громадянства, з цієї хвилини вважаю себе громадянином Росії. Я звертаюся до президента Путіна з проханням про надання мені правового захисту та вжиття заходів щодо мого звільнення", - заявив Вишинський.
Антикорупційні органи завершили розслідування відносно мера Одеси Геннадія Труханова та чиновників міськради, яких підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Зокрема, прокурори прийшли до висновку про достатність зібраних доказів, щоб скласти обвинувальний акт щодо Труханова, одеських чиновників та інших осіб, які підозрюються у розкраданні коштів міського бюджету в особливо великих розмірах при купівлі за завищеною ціною приміщень колишнього заводу "Краян".
Новий регіональний уряд Каталонії, куди не увійшли політики, які перебувають у в'язницях або втекли за кордон, затверджено центральною владою в Мадриді. Зазначимо, минулого місяця уряд Іспанії визнала повноваження нового глави уряду Каталонії Кіма Торры, однак відмовилося затвердити склад Кабінету міністрів, куди увійшли чотири кандидати, проти яких висунуті звинувачення, пов'язані з проведенням референдуму про незалежність.
На Волині місцеві мешканці зафіксували смерч – незвичне для України природне явище. Відео опублікувала місцева жителька на своїй сторінці в Facebook. "Це вам не USA, це Україна. Більше того – це Волинь", – пише дівчина. Користувачі соцмереж були вражені незвичним природним явищем.
Синоптики розповіли, яка погода чекає на українців в червні і липні. Синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що літо в Україні почнеться з похолодання. З 5 червня у всіх регіонах почнеться спека. Народні синоптики прогнозують, що весь червень буде теплим.