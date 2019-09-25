Импичмент Трампа и отставка Князева: новости за 24 сентября

В США начали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев уходит в отставку, а экс-президент Украины Виктор Янукович готовится вернуться в Украину. Подробнее о том, что произошло во вторник, 24 сентября - в материале РБК-Украина.

В Конгрессе США объявили начало процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Объявление сделала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Ранее она уже анонсировала импичмент в ночь на 25 сентября. Причиной стало якобы давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Экс-президент Украины Виктор Янукович готовится к тому, чтобы вернуться в Украину. Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева. Адвокаты работают над обеспечением пребывания Януковича в Украине.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев уходит в отставку. Об это он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина. Князев отметил, что был назначен главой Национальной полиции 8 февраля 2018 года, и за это время в СМИ неоднократно "появлялись грязные истории".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1011, автором которого он является, о Плане обороны Украины. Принятие закона позволит создать условия для подготовки органов госвласти, всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины, органов местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение.

Народный депутат Вадим Новинский, член комитета вопросам по реинтеграции Донбасса зарегистрировал законопроект №1102, которым предлагается признать утратившим силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщает РБК-Украина. Новинский заявил, что действующий языковой закон был подан и рассмотрен аккурат перед президентскими выборами в качестве элемента предвыборной кампании прошлой власти.

В Министерстве охраны здоровья Украины назревает грандиозный скандал. Специалисты директоратов, государственные служащие различных отделов написали открытое письмо к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, в котором объяснили, что действия нового руководства МОЗ ставят под угрозу продолжение реформы охраны здоровья в Украине

Известный украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров) - победитель Х-фактора и участник Евровидения-2018, попал в сотню самых красивых людей мира в рейтинге TC Candler. 22-летний исполнитель вошел в список самых красивых мужских лиц 2019 года.

Погода в Украине 25 сентября ухудшится, синоптики предупреждают о заморозках до -5. Сообщается, что завтра в Черниговской, Сумской, Полтавской , Харьковской и Луганской областях заморозки в воздухе достигнут -3. Вместе с тем, в Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки на почве составят -5.