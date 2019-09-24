Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законом предоставляется право президенту утверждать структуру Плана обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1011, автором которого он является, о Плане обороны Украины. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Документом предусмотрено законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.

Так, принятие закона позволит создать условия для подготовки органов госвласти, всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины, органов местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение.

Напомним, парламент принял данный проект закона во втором чтении 20 сентября, за него проголосовали 286 депутатов ВР. А в первом чтении документ одобрили 12 сентября. Законопроект тогда поддержали 316 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять законопроект №1011 авторства Зеленского о Плане обороны Украины.

Добавим также, комитет парламента 8 созыва по вопросам национальной безопасности и обороны в феврале проголосовал рекомендовать ВР принять за основу правительственный законопроект №9464 "О внесении изменений в закон "Об обороне Украины". Этим документом также была предусмотрена разработка Плана обороны Украины президентом.