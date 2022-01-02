Главное из мира авто в Украине: Tatra для систем залпового огня и первый проданный электрогрузовик

Последняя неделя 2021 года принесла очередную порцию новостей из мира автомобилей, связанных с Украиной. Что нового? Прибыли специализированные шасси для установки систем залпового огня, построен самый дорого полуприцеп для перевозки трамваев, продан первый электрический грузовик.
О главных новостях последней недели 2021 года читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.
В Украину прибыли 16 бронированных шасси Tatra 815-7 чешского производства. Автомобили предназначены для установки ракетных систем залпового огня "Буревій".
РСЗО "Буревій" калибра 220 мм разработана в Центральным НИИ вооружения и военной техники ВСУ на смену "Ураганам". Монтаж установок будет произведен на Шепетовском ремонтном заводе.
Сами четырехосные Tatra 815-7 имеют полный привод и двухрядную бронированную кабину для пускового расчета ракетной установки. Машины оснащены турбодизелем мощностью 480 л.с. и крутящим моментом в 2100 Нм. Трансмиссия - автоматическа коробка передач Allison.
В стране начался следующий этап электромобильной эволюции транспорта: продан первый электрический грузовик. Следует уточнить, что продажи электрического грузового транспорта в Украине были и ранее, но только в сегменте LCV - легких коммерческих машин полной массой до 3,5 тонн.
Теперь же речь идет о полноценном грузовом электромобиле. Первенцем стал JAC N55 EV - бортовой грузовик с тентованной платформой. Полная масса - 5,5 тонн, грузоподъемность - 2,1 тонны. Электродвигатель развивает 130 л.с. и 415 Нм, максимальная скорость - 90 км/ч.
Машина комплектуется литиевой батареей, обеспечивающей запас хода до 200 км. Иными словами сфера применения JAC N55 EV ограничена внутригородскими перевозками. Полная зарядка занимает 2 часа, до 80% можно зарядиться за 1,5 часа.
В предпослений день минувшего года стали известны украинские цены и комлектации на обновленный кроссовер Skoda Karoq. В автосалонах автомобиль появится весной.
Для рестайлингового Karoq будет предложено три комплектации Active, Ambition и Style. Уже в базовой версии машина оснащена цифровой приборной панелью, а диагоняль дисплея медиасистемы варьируется от 8 до 9,2 дюйма. Гамма моторов - 1,4-литровый бензиновый агрегат с турбонаддувом мощностью 150 л.с. и 2-литровый турбодизель в двух варинтах мощности (110 и 150 л.с.).
Цены на новинку стартуют с отметки 669,6 тыс. грн. Как и все автомобили Skoda для украинского рынка, обновленный Karoq будет выпускаться методом крупноузловой сборки на заводе "Еврокар" в Соломоново.
Отечественная компания TAD построила специальный полуприцеп для перевозки трамваев. Стоимость полуприцепа составляет 500 тысяч евро.
Полуприцеп создан для транспортировки трамваев от завода-изготовителя до депо, где они будут эксплуатироваться. Встроенные железнодорожные пути стандартной колеи позволяют трамваю своим ходом заезжать и съезжать с прицепа без использования подъемных кранов. Лишь в некоторых случаях может потребоваться помощь трамвая-тягача.
Полуприцеп позволяет перевозить трамваи весом 40-50 тонн. Чтобы выдержать такую массу применены восемь осей, на каждой - сдвоенные шины. Также применена выдвижная рама, что позволяет перевозить конструкции длиной до 33 м.
Отметим, что ранее для перевозки новых трамваев привлекался специализированный транспорт из Польши.
Последний месяц 2021 года отмечен очередным приростом количества первичных регистраций электромобилей. По состоянию на 1 января 2022 года в стране зарегистрировано 33 522 электромобиля.
За месяц в Украине зарегистрировано 860 новых и подержанных электрокаров. По сравнению с ноябрем (32 662 электромобиля) прирост составил 2,6%. Такой показатель прироста на 2-3% ежемесячно украинский рынок электромобилей демонстрировал практически весь прошедший год.