Tesla с запасом хода 1200 км, рост украинского авторынка на 21% в 2021 году. Главное из мира авто

По итогам 2021 года украинский авторынок новых лекговых автомобилей вырос на 21%, а в США Toyota впервые в своей истории возглавила рейтинг продаж. В Лас-Вегасе на выставке потребтительской электроники CES 2022 показали несколько инновационных автомобильных новинок. Кроме того на испытания вышла Tesla с инновационной батареей, обеспечивающей запас хода 1200 км.

О главных новостях первой недели 2022 года читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

Украинский авторынок вырос на 21% в 2021 году

Фото: ukrautoprom.com.ua

Минувший год закончился для украинского рынка новых легковых автомобилей с хорошим результатом: по сравненнению с 2020 годом продажи выросли на 21%. В количественном выражении результат составил 103,3 тыс. машин - впервые с 2013-го в Украине за год продано свыше 100 тыс. новых легковушек.

Зачет брендов возглавила Toyota с результатом 15 232 проданных автомобиля (на 14% больше, чем в 2020 году). В первую десятку также попали (в порядке убывания продаж) Renault, Kia, Skoda, Nissan, Hyundai, Chery, Mitsubishi, Volkswagen, Suzuki. При этом только у Renault была отрицательная динамика, да и то незначительная. А самым продаваемым легковым авто 2021 года в Украине стал кроссовер Kia Sportage.

Tesla Model S получила инновационную батарею на 1200 км

В США начались испытания экспериментальной версии Tesla Model S с инновационной батареей, позволяющей проехать на одном заряде свыше 1200 км. Испытательный пробег осуществила компания Our Next Energy (ONE), разработчик батареи.

В ходе испытаний электромобиль проехал 1210 км без подзарядки при средней скорости 90 км. Такого запаса хода удалось достичь благодаря увеличению емкости батареи до 207,3 кВт*ч против 103,9 кВт*ч у стандартной Model S. При этом по габаритам батарея не отличается от штатной.

Отметим, что компания ONE планирует начать серийный выпуск таких батарей уже в 2023 году.

Состоялась выставка потребительской электроники CES 2022

Главные автомобильные премьеры выставки CES 2022 (Фото: коллаж РБК-Украина Авто)

С 5 по 8 января в Лас-Вегасе прошла очередная выставка потребительской электроники CES 2022. Наряду с разнообразными гаджетами здесь традиционо демонстрируются самые продвинутые в технолологическом плане автомобили.

Ранее мы подробно рассказывали, какие главные автомобильные премьеры состоялись на CES 2022. Отметим, что некоторые показы прошли вживую, другие - в онлайн-формате, так как часть компаний отказались от оффлайн участия в выставке из-за очередной вспышки коронавируса в США.

Среди наиболее значимых премьер CES 2022 отметим электрический кроссовер BMW iX M60 (первый серийный электрокар BMW M) и инновационный электрический концепт Mercedes-Benz Vision EQXX (запас хода 1000 км при расходе 10 кВт•ч на 100 км). Кроме того компания Sony показала еще один прототип своего электромобиля и объявила о сосдании подразделения, которое в перспективе займется выпуском электрокаров.

Toyota возглавила автомобильный рынок США

В США произошло знаментельно событие: по итогам 2021 года японская марка Toyota впервые в своей истории возглавила местный рынок новых леговых автомобилей. Концерн General Motors, занявший второе место, уступил лидерство на родном рынке впервые за 90 лет - компания беспрерывно лидировала с 1931 года.

За 2021 год Toyota продала в США 2,3 миллиона автомобилей, на 10% больше по сравнению с 2020-м. В то время как GM реализовал 2,2 миллиона автомобилей всех своих брендов (на 13% меньше, чем годом ранее).

К смене лидера привел глобальный дефицит полупроводников, которому Toyota противостояла успешнее своего конкурента. Концерну GM осталось довольствоваться упрочением лидерства в сегменте полноразмерных пикапов и внедорожников.

В Украине подорожала первичная регистрация авто

С 1 января 2022 года зарегистрировать автомобиль в Украине будет стоить дороже. Это связано с увеличением пенсионного сбора.

Увеличени сбора в ПФ связано с повышением прожиточного минимума: с 1 января он составляет 2481 гривен (плюс 88 грн).

Отметим, что сбор в пенсионный фонд взимается только при первичной регистрации авто. При дальнейших перерегистрациях его платить не нужно.