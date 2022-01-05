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В Украине выросла стоимость первичной регистрации автомобилей

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Среда 05 января 2022 12:55
В Украине выросла стоимость первичной регистрации автомобилей Покупка автомобиля (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

С 1 января 2022 года в Украине увеличился прожиточный минимум и, соответственно, все связанные с ним платежи. В том числе и стоимость первичной регистрации автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на главный сервисный центр МВД.

Речь идет о сборе на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легковых автомобилей. С 1 января 2021 года прожиточный минимум для трудоспособных граждан Украины повысился на 88 грн и составляет 2481 гривен.

В Украине выросла стоимость первичной регистрации автомобилей

Согласно статье 4 Закона Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование", сумма взноса зависит от стоимости автомобиля. Так, если цена на транспортное средство не превышает 165 размеров прожиточного минимума (409 365 грн), то сбор составляет 3%. Если стоимость объекта налогообложения варьируется от 165 до 290 размеров прожиточного минимума (409 365 - 719 490 грн), размер сбора возрастет до 4%. А если цена машины превысит 290 размеров прожиточного минимума, то владельцу придется выплатить в бюджет страны 5% от этой суммы.

Отметим, что сбор на обязательное государственное пенсионное страхование взимается только при первой регистрации легковых автомобилей. В случае перерегистрации машины, этот сбор оплачивать не нужно.

Напомним, что ранее в Украине продавались, да и то в небольшом количестве, легковые электрокары и легкие коммерческие электромобили. Теперь же на украинский рынок выходят тяжелые электрогрузовики.

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