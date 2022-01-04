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Украинский авторынок в 2021 году: рост на 21% и Топ-10 самых продаваемых марок

Новина українською →
Вторник 04 января 2022 09:43
Украинский авторынок в 2021 году: рост на 21% и Топ-10 самых продаваемых марок Бестселлер рынка новых авто – кроссовер Kia Sportage (Фото: Kia)
Автор: Александр Мороз

Впервые с 2013 года в Украине продали более 100 тысяч новых автомобилей. Причем продажи росли с самого начала года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на ассоциацию УкрАвтоПром.

В последний месяц 2021-го рынок вырос на 7 процентов в сравнении с прошлогодним декабрем. Всего за прошлый год продано 103,3 тысяч новых легковушек, что на 21% превышает показатель 2020-го.

Украинский авторынок в 2021 году: рост на 21% и Топ-10 самых продаваемых марок

При этом в 2021 году лишь в трех из двенадцати месяцев была продемонстрирована негативная динамика в годовом исчислении: январь (-19%), февраль (-9%) и октябрь (-6%). Рост был показан в марте (+45%), апреле (+174%), мае (+43%), июне (+21%), июле (+16%), августе (+22%), сентябре (+24) %), ноябре (+22%) и декабре (+7%).

Украинский авторынок в 2021 году: рост на 21% и Топ-10 самых продаваемых марок

По итогам года первое место в рейтинге марок на рынке новых легковых авто завоевала Toyota: 15 232 проданных машин (+14% к прошлому году). Самой популярной моделью стал компактный кроссовер Toyota RAV4: 6066 авто.

На втором месте расположился Renault - 13475 авто (-6%), лидером марки стал Renault Duster (5602 регистраций).

Третий результат у Kia – 9138 шт. (+50% к 2020 году). Львиная доля продаж корейского бренда пришелся на кроссовер Sportage, выбор на котором остановили 7124 покупателя.

Четвертое место украинцы отдали Skoda (6172 авто, +22%), замыкает пятерку Nissan (4815 регистраций, +26%).

Также в Топ-10 вошли Hyundai (4797 шт., +19%), Chery (4653 шт., +136%), Mitsubishi (4220 шт., +76%), Volkswagen (4120 шт., +12%) и Suzuki (3769 шт., +27%).

Самым продаваемым автомобилем на украинском рынке в 2021 году стал Kia Sportage.

Топ-10 самых продаваемых марок авто в Украине в 2021 году

  1. Toyota (15 232 шт., (+14% к 2020 году)
  2. Renault (13 475 шт., -6%)
  3. Kia (9138 шт., +50%)
  4. Skoda (6172 шт., +22%)
  5. Nissan (4815 шт., +26%)
  6. Hyundai (4797 шт., +19%)
  7. Chery (4653 шт., +136%)
  8. Mitsubishi (4220 шт., +76%)
  9. Volkswagen (4120 шт., +12%)
  10. Suzuki (3769 шт., +27%)

Украинский авторынок в 2021 году: рост на 21% и Топ-10 самых продаваемых марок

Напомним, что в последнее время в медиа и соцсетях все чаще появляется информация о существенном подорожании автомобильного "секонд-хенда". Сообщается, что в некоторых странах цены на подержанные авто взлетели на 30-60 процентов.

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