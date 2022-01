Tesla з запасом ходу 1200 км, зростання українського авторинку на 21% у 2021 році. Головне зі саіту авто

За підсумками 2021 року український авторинок нових легкових автомобілів виріс на 21%, а у США Toyota вперше у своїй історії очолила рейтинг продажів. У Лас-Вегасі на виставці споживчої електроніки CES 2022 було показано кілька інноваційних автомобільних новинок. Крім того, на випробування вийшла Tesla з інноваційною батареєю, що забезпечує запас ходу 1200 км.

Про головні новини першого тижня 2022 року читайте нижче в матеріалі РБК-Україна Авто.

Український авторинок виріс на 21% у 2021 році

Фото: ukrautoprom.com.ua

Минулий рік закінчився для українського ринку нових легкових автомобілів з гарним результатом: порівняно з 2020 роком продажі зросли на 21%. У кількісному вираженні результат склав 103,3 тис. машин – вперше з 2013-го в Україні за рік продано понад 100 тис. нових легковиків.

Залік брендів очолила Toyota з результатом 15 232 проданих автомобіля (на 14% більше, ніж у 2020 році). У першу десятку також потрапили (в порядку зменшення продажів) Renault, Kia, Skoda, Nissan, Hyundai, Chery, Mitsubishi, Volkswagen, Suzuki. При цьому тільки у Renault була негативна динаміка, та й то незначна. А найпопулярнішим легковим авто 2021 року в Україні став кросовер Kia Sportage.

Tesla Model S отримала інноваційну батарею на 1200 км

У США почалися випробування експериментальної версії Tesla Model S з інноваційною батареєю, що дозволяє проїхати на одному заряді понад 1200 км. Випробувальний пробіг здійснила компанія Our Next Energy (ONE), розробник батареї.

У ході випробувань електромобіль проїхав 1210 км без підзарядки при середній швидкості 90 км. Такого запасу ходу вдалося досягти завдяки збільшенню ємності батареї до 207,3 кВт*год проти 103,9 кВт*год у стандартної Model S. При цьому за габаритами батарея не відрізняється від штатної.

Зазначимо, що компанія ONE планує розпочати серійний випуск таких батарей вже у 2023 році.

Відбулася виставка споживчої електроніки CES 2022

Головні автомобільні прем'єри виставки CES 2022 (Фото: колаж РБК-Україна Авто)

З 5 по 8 січня в Лас-Вегасі пройшла чергова виставка споживчої електроніки CES 2022. Поряд з різноманітними гаджетами тут традиційно демонструються найпросунутіші в технологічному плані автомобілі.

Раніше ми докладно розповідали, які головні автомобільні прем'єри відбулися на CES 2022. Зазначимо, деякі покази пройшли наживо, інші - в онлайн-форматі, оскільки частина компаній відмовилися від офлайн участі у виставці через черговий спалах коронавірусу у США.

Серед найбільш значущих прем'єр CES 2022 відзначимо електричний кросовер BMW iX M60 (перший серійний електрокар BMW M) та інноваційний електричний концепт Mercedes-Benz Vision EQXX (запас ходу 1000 км при витраті 10 кВт•год на 100 км). Крім того компанія Sony показала другий прототип свого електромобіля й оголосила про створення підрозділу, яке в перспективі займеться випуском електрокарів.

Toyota очолила автомобільний ринок США

У США відбулася знаменна подія: за підсумками 2021 року японська марка Toyota вперше у своїй історії очолила місцевий ринок нових легових автомобілів. Концерн General Motors, який посів друге місце, поступився лідерством на рідному ринку вперше за 90 років - компанія безперервно лідирувала з 1931 року.

За 2021 рік Toyota продала в США 2,3 мільйона автомобілів, на 10% більше у порівнянні з 2020-м. У той час як GM реалізував 2,2 мільйона автомобілів усіх своїх брендів (на 13% менше, ніж роком раніше).

До зміни лідера призвів глобальний дефіцит напівпровідників, якому Toyota протистояла успішніше за свого конкурента. Концерну GM залишилося задовольнятися зміцненням лідерства у сегменті повнорозмірних пікапів та позашляховиків.

В Україні подорожчала первинна реєстрація авто

З 1 січня 2022 року зареєструвати автомобіль в Україні коштуватиме дорожче. Це пов'язано зі збільшенням пенсійного збору.

Збільшення збору до ПФ пов'язане з підвищенням прожиткового мінімуму: з 1 січня він становить 2481 гривень (плюс 88 грн).

Зазначимо, що збір до пенсійного фонду стягується лише при первинній реєстрації авто. За подальших перереєстрацій його платити не потрібно.