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За стандартами НАТО: модернізований танк Т-64БВ випробували перед запуском в серію

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Середа 09 лютого 2022 10:47
За стандартами НАТО: модернізований танк Т-64БВ випробували перед запуском в серію Танк Т-64БВ (Фото: ukroboronprom.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод" випробовує новітню модернізацію Т-64БВ зразка 2022 року. Машина отримала нову радіостанцію, яка відповідає стандартам НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Укроборонпром.

Фахівці підприємства оснастили танк новими приладами спостереження і прицілювання третього покоління, протикумулятивними кормовими ґратчастими екранами та гумовими щитками на вежі. Крім того, інженерами була вдосконалена Паливна система бойової машини, а паливні баки отримали додатковий протикульний бронезахист.

За стандартами НАТО: модернізований танк Т-64БВ випробували перед запуском в серію"Т-64БВ зразка 2022 року отримали нові сучасні радіостанції замість старих радянських. Відтепер у цієї бойової машини є, зокрема, системи навігації, внутрішнього і зовнішнього зв'язку, які повністю відповідають стандартам НАТО", — зазначив директор Харківського бронетанкового заводу Герман Сметанін.

Т-64 є основним танком Збройних сил України. Його головним завданням є посилення механізованих підрозділів, прорив укріплених позицій, знищення вогневих точок, техніки й супротивників.

За стандартами НАТО: модернізований танк Т-64БВ випробували перед запуском в серіюРаніше ми розповідали, наскільки законні поліцейські автомобілі-фантоми і як оскаржити штраф. Поліцейські машини під прикриттям здатні штрафувати за перевищення швидкості.

Нагадаємо, що український завод буде знижувати викиди дизельних авто по всьому світу. Черкаський завод "Азот" має намір виробляти автомобільну присадку AdBlue.

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