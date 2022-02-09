Насколько законны полицейские автомобили-фантомы и как обжаловать штраф

С 25 января на дорогах Киева появились полицейские автомобили для скрытого патрулирования. Эти "фантомы" ездят по улицам и "исподтишка" контролируют соблюдение водителями скоростного режима. Законно ли?

В материале РБК-Украина Авто читайте, как работают полицейские автомобили-фантомы, насколько их деятельность соответствует нормам законов и можно ли обжаловать выписанный ими штраф в суде.

Как работают полицейские автомобили-фантомы

На сегодняшний день Патрульная полиция использует автомобили-фантомы только в Киеве - это четыре кроссовера Skoda Kodiaq без полицейской окраски и каких-либо опознавательных знаков. Но если приглядеться, в бамперах спереди и сзади, в решетке радиатора, а также под лобовым стеклом можно заметить миниатюрные проблесковые маячкам. "Фантомы" патрулируют Киев с 25 января. В дальнейшем полиция не намерена раскрывать марки и модели таких машин.

Выезд полицейских автомобилей-фантомов на патрулирование (Видео: Facebook заместителя начальника Патрульной полиции Алексея Билошицкого)

Как мы рассказывали ранее, оборудование, уставленное на этих машинах скрытого патрулирования, позволяет фиксировать одновременно до 50 целей, двигающихся как в попутном, так и во встречном направлении. При этом "фантом" необязательно должен ехать, он также может фиксировать нарушения, стоя на месте.

Какие штрафы могут выписать автомобили-фантомы

В автоматическом режиме фантомы могут фиксировать только превышение скорости. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, при превышении максимально разрешенной скорости на 20-50 км/ч штраф составляет 340 грн, если разрешенный лимит превышен на 50 км/ч и более, штраф составляет 1700 грн.

В первые 10 дней после вынесения административного постановления можно оплатить штраф с 50-процентной "скидкой" (170 и 850 грн соответственно).

Также экипажи "фантомов" могут останавливать автомобили, фиксируя более серьезные правонарушения с двух камер, так что суммы штрафов могут быть более значительными. Среди таких нарушений - проезд на красный сигнал светофора или разворот через "сплошную".

Пример админпостановления, вынесенного на основании фиксации превышения скорости полицейским автомобилем-фантомом

Насколько законны штрафы от фантомов

Как отмечают в Патрульной полиции, все спецавтомобили для скрытого патрулирования сертифицированы и могут законно фиксировать нарушения ПДД. Однако после вынесения первых админпостановлений на основании видео с фантомов некоторые автомобилисты начали сомневаться в законности их работы.

"В законодательстве Украины существует правовая коллизия. Согласно статье 40 закона Украины "Про Национальную полицию", информация про автоматическую фото- и видеотехнику должна располагаться на видном месте, чего в фантомах обеспечить нельзя, – отмечает Юрий Прохода, адвокат и соучредитель проекта "Киев автомобильный".

"А вот в постановлении Кабинета министров № 833, который регламентирует фиксацию нарушений ПДД в автоматическом режиме, "фантомы прописаны". Но постановление – это лишь подзаконный акт", – добавляет юрист.

Со своей стороны, в Патрульной полиции заявляют, что установленное на "фантомах" оборудование для фиксации нарушений ПДД, прошло все необходимые сертификационные и метрологические поверки, а правовая коллизия при использовании таких машин отсутствует.

Оборудование для фиксации нарушений скорости, установленное в полицейских автомобилях-фантомах (Фото: Патрульная полиция)

"Законом "О Национальной полиции" предусмотрены различные методы контроля скорости, – акцентирует первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. – Патрулирование фантомами ведется только на участках, которые обозначены дорожными знаками 5.76, сигнализирующими о фиксации нарушений в автоматическом режиме".

Такие знаки обычно устанавливаются вместе с сопроводительными табличками с указанием расстояния, на котором может выполняться контроль скоростного режима.

Иными словами, полицейские автомобили-фантомы должны вести патрулирование только на таких участках и в зоне действия знаков.

Как обжаловать штраф за превышение скорости от автомобиля-фантома

А вот если водителю "прилетит" админпостановление о фиксации "фантомами" нарушения скорости в месте вне зоны действия знака 5.76, то появляется основание для обжалования штрафа.

Процедура обжалования штрафа от "фантомов" ничем не отличается от любого другого административного постановления. Сделать это можно в течение десяти дней со дня вступления постановления в силу, то есть со дня уведомления нарушителя почтой, или по телефону, месенджеру и пр.

Впрочем, даже те водители, кто захочет обратиться в суд, в итоге могут отказаться от этой идеи.

"Из-за острой нехватки судей процедура рассмотрения административного дела о нарушении ПДД может сильно затянуться, - отмечает Юрий Прохода. - Судебного заседания можно ждать 2-3 месяца".

Что будет дальше с автомобилями-фантомами

Полицейские автомобили-фантомы призваны приструнить любителей быстрой езды и улучшить безопасность на дорогах. О том, что украинские автомобилисты нарушают много, говорят первые цифры о штрафах. За первые десять дней работы четыре "фантома" вынесли больше 12 тысяч административных постановлений.

В полиции уверены, что для комплексного эффекта от фантомов нужно существенно увеличить их количество на дорогах.

"В 2022 году количество автомобилей под прикрытием должен увеличиться до 30 единиц. Марки и модели новых фантомов мы держим в секрете. Уже в этом году фантомы появятся и в других городах Украины, – рассказывает Алексей Билошицкий.

"При этом перед отправкой машин из Киева в конкретный город мы будем информировать общественность дополнительно", – добавляет Билошицкий.

Курс на "фантомизацию" уже взят, поэтому с этим явлением мы будем сталкиваться все чаще. Но о главных результатах работы – снижении количества ДТП и пострадавших в них – можно будет говорить только через несколько месяцев.