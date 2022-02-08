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Евро-6 по-украински: как украинский завод будет снижать выбросы дизельных авто по всему миру

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Вторник 08 февраля 2022 15:15
Евро-6 по-украински: как украинский завод будет снижать выбросы дизельных авто по всему миру Заправка AdBlue (Фото: cloudfront.net)
Автор: Константин Широкун

Черкасский завод "Азот", специализирующийся на производстве удобрений для сельского хозяйства, намерен производить автомобильную присадку AdBlue. Ежегодно предприятие сможет выпускать до 10 тыс. тонн этого реагента.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Агроправду.

На заводе проводятся работы по монтажу и отладке оборудования. Объем инвестиций будет объявлен после запуска проекта и будет включать в себя все необходимые сертификационные процедуры.

"Азот" уже ведет переговоры с Ассоциацией автомобильной промышленности Германии (VDA), разработавшей эту технологию, чтобы получить лицензию на право использовать бренд AdBlue. Подразумевается, что изначально продукция черкасского завода должна вытеснить с украинского рынка добавку импортного производства. Но компания уже строит планы и по экспорту AdBlue на внешние рынки.

Евро-6 по-украински: как украинский завод будет снижать выбросы дизельных авто по всему мируПо оценкам Group DF, объем рынка AdBlue в Украине составляет около 40 тыс. тонн в год, при этом на сегодняшний день более 60% украинского рынка занимает импортная продукция. Основными потребителями реагента, производимого на заводе, станут владельцы грузовых и легковых автомобилей с дизельными двигателями экологического стандарта Евро-5 и Евро-6.

Напомним, что AdBlue – это специальная добавка, которая используется в современных дизельных двигателях легковых и грузовых автомобилей. Она впрыскивается в выпускную систему машины для понижения выбросов оксида азота.

Напомним, что КрАЗ построил по заказу Минобороны первую партию тягачей для перевозки танков. Бескапотные машины имеют систему полного привода.

Ранее мы сообщали, что КрАЗ готовит совершенно новый развозной грузовик малого класса. Прототипы машины появятся уже в 2022 году.

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