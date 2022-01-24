Для пустынь и прерий: Ford показал новый экстремальный внедорожник

Ford официально представил заряженную версию Bronco для бездорожья. От своих более скромных соседей по конвейеру Raptor отличается мощным мотором и рядом внедорожных доработок.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Ford Bronco стал третьей моделью спортивной линейки Raptor, присоединившись к F-150 и Ranger. Новый Raptor оснащен 3,0-литровым двигателем V6 EcoBoost с чугунным блоком мощностью 405 л.с. Крутящий момент от ДВС к колесам передается через 10-ступенчатую автоматическую коробку передач, аналогичную той, что установлена ​​на Ranger Raptor. Система полного привода будет иметь семь различных режимов.

Bronco Raptor также получил четыре режима выхлопа, которые отличаются тембром и громкостью звучания. Для лучшей управляемости на бездорожье новинку оснастили амортизаторами Fox Live Wire, также существенно увеличили хода рычагов подвески.

Для нового внедорожника в качестве опции будут предложены 37-дюймовые вездеходные шины BFGoodrich K02. В "базе" Bronco Raptor поставляется с 35-дюймовыми колесами. Новый Bronco Raptor на 25 см шире, чем базовая версия внедорожника. Колеи внедорожника выросли на 22 см, а дорожный просвет по сравнению со стандартным Bronco больше на 12 см.

Точные характеристики разгонной динамики и максимальной скорости станут известны ближе к старту продаж. А ждать осталось совсем недолго. Предзаказ на новинку стартует уже в марте 2022 года. Цены на внедорожник еще не объявлены, но известно, что Ford Bronco Raptor получит трехлетнюю гарантию.

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