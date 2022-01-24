Круче, чем у Apple: популярный в Украине Renault получил новый большой экран

Серийный электромобиль Renault Megane E-Tech первым в модельной линейке французского бренда примерил новую мультимедийную систему. Ее сердце – новый процессор и 12,3-дюймовый экран.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Renault Megane E-Tech

Новую мультимедийную систему назвали OpenR Link. Она состоит из двух больших экранов. Горизонтальный дисплей диагональю 12,3 дюйма выполняет роль цифровой приборной панели. Рядом с ним установлен 12-дюймовый вертикальный монитор информационно-развлекательной системы.

Система Renault OpenR разработана и изготовлена компанией Continental. Оба экрана прикрыты закаленным стеклом на основе алюмосиликата типа Gorilla Glass. Сообщается, что по аналогии со смартфонами дисплей устойчив к царапинам и должен прослужить 15 лет.

Дисплеи имеют впечатляющее разрешение 267 ppi, что даже немного больше, чем на актуальном поколении планшетов от компании Apple (264 ppi).

Экран щитка приборов получил антибликовое покрытие. Мультимедиа построена на операционной системе Android и поддерживает беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay. Процессоры Snapdragon Automotive Cockpit от Qualcomm позволяют в семь раз плавнее передавать изображение, чем в предыдущей системе Renault RLink.

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