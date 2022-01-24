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Круче, чем у Apple: популярный в Украине Renault получил новый большой экран

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Понедельник 24 января 2022 07:45
Круче, чем у Apple: популярный в Украине Renault получил новый большой экран Мультимедиа Renault Megane E-Tech (Фото: media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

Серийный электромобиль Renault Megane E-Tech первым в модельной линейке французского бренда примерил новую мультимедийную систему. Ее сердце – новый процессор и 12,3-дюймовый экран.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Круче, чем у Apple: популярный в Украине Renault получил новый большой экран

Renault Megane E-Tech

Новую мультимедийную систему назвали OpenR Link. Она состоит из двух больших экранов. Горизонтальный дисплей диагональю 12,3 дюйма выполняет роль цифровой приборной панели. Рядом с ним установлен 12-дюймовый вертикальный монитор информационно-развлекательной системы.

Круче, чем у Apple: популярный в Украине Renault получил новый большой экранСистема Renault OpenR разработана и изготовлена компанией Continental. Оба экрана прикрыты закаленным стеклом на основе алюмосиликата типа Gorilla Glass. Сообщается, что по аналогии со смартфонами дисплей устойчив к царапинам и должен прослужить 15 лет.

Дисплеи имеют впечатляющее разрешение 267 ppi, что даже немного больше, чем на актуальном поколении планшетов от компании Apple (264 ppi).

Круче, чем у Apple: популярный в Украине Renault получил новый большой экранЭкран щитка приборов получил антибликовое покрытие. Мультимедиа построена на операционной системе Android и поддерживает беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay. Процессоры Snapdragon Automotive Cockpit от Qualcomm позволяют в семь раз плавнее передавать изображение, чем в предыдущей системе Renault RLink.

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