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Новый Nissan X-Trail: названа дата украинской премьеры популярного кроссовера

Новина українською →
Понедельник 24 января 2022 11:36
Новый Nissan X-Trail: названа дата украинской премьеры популярного кроссовера Новый Nissan X-Trail (Фото: carsweek.com)
Автор: Константин Широкун

Nissan X-Trail четвертого поколения показали весной прошлого года, первым рынком для новинки стал Китай. В Украине полноразмерный кроссовер новой генерации появится во второй половине 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Более точных сроков поставок первых экземпляров японской новинки не сообщается. Как и в случае с меньшим Qashqai, ранее анонсированные планы может существенно сдвинуть нехватка полупроводников. Что касается моторной линейки, то официального подтверждения всех доступных в Украине силовых агрегатов пока нет.

Новый Nissan X-Trail: названа дата украинской премьеры популярного кроссовераПо предварительной информации, машина может получить 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 201 л.с. в сочетании с бесступенчатым вариатором. Также Nissan X-Trail может примерить на себя гибридную силовую установку e-Power в составе бензинового мотора и пары электромоторов. Впервые эта технология появилась на Nissan Note несколько лет назад. В системе e-Power колеса вращает электромотор, а ДВС постоянно работает в качестве генератора и поставляет электричество в систему.

Ранее сообщалось, что популярный в Украине Renault получил новый большой экран. Новый инфотеймент построен на операционной системе от Google.

Также мы писали, что в Киеве предлагают строить тоннели под Днепром. Подземные сооружения должны соединить два берега на севере и на юге столицы.

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