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Для пустель і прерій: Ford показав новий екстремальний позашляховик

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Понеділок 24 січня 2022 14:11
Для пустель і прерій: Ford показав новий екстремальний позашляховик Ford Bronco Raptor (Фото: media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Ford офіційно представив заряджену версію Bronco для бездоріжжя. Від своїх більш скромних сусідів по конвеєру Raptor відрізняється потужним мотором і рядом позашляхових доробок.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Ford Bronco став третьою моделлю спортивної лінійки Raptor, приєднавшись до F-150 і Ranger. Новий Raptor оснащений 3,0-літровим двигуном V6 EcoBoost з чавунним блоком потужністю 405 к.с. Крутний момент від ДВС до коліс передається через 10-ступінчасту автоматичну коробку передач, аналогічну тій, що встановлена на Ranger Raptor. Система повного приводу матиме сім різних режимів.

Для пустель і прерій: Ford показав новий екстремальний позашляховикBronco Raptor також отримав чотири режими вихлопу, які відрізняються тембром і гучністю звучання. Для кращої керованості на бездоріжжі новинку оснастили амортизаторами Fox Live Wire, також істотно збільшили ходи важелів підвіски.

Для пустель і прерій: Ford показав новий екстремальний позашляховикДля нового позашляховика в якості опції будуть запропоновані 37-дюймові всюдихідні шини BFGoodrich K02. У "базі" Bronco Raptor поставляється з 35-дюймовими колесами. Новий Bronco Raptor на 25 см ширше, ніж базова версія позашляховика. Колії позашляховика зросли на 22 см, а дорожній просвіт у порівнянні зі стандартним Bronco більше на 12 см.

Для пустель і прерій: Ford показав новий екстремальний позашляховикТочні характеристики розгінної динаміки і максимальної швидкості стануть відомі ближче до старту продажів. Чекати залишилося зовсім недовго. Передзамовлення на новинку стартує вже в березні 2022 року. Ціни на позашляховик ще не оголошені, але відомо, що Ford Bronco Raptor отримає трирічну гарантію.

Раніше повідомлялося, що популярний в Україні Renault отримав новий великий екран. Новий інфотеймент побудований на операційній системі від Google.

Також ми писали, що названа дата української прем'єри кросовера Nissan X-Trail. Новинка приїде в Україну в другій половині 2022 року.

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