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Почем километр: стала известна цена проезда по первой в Украине платной дороге

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Понедельник 31 января 2022 15:15
Почем километр: стала известна цена проезда по первой в Украине платной дороге Строительство новых дорог в Украине (Фото: Велике будiвництво)
Автор: Александр Мороз

Первая концессионная автомагистраль в Украине соединит города Краковец и Ровно, пройдя через Львов и Броды. Стоимость проезда составить около 8 евроцентов за километр (2,5 грн).

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Forbes Украина.

По словам первого заместителя главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Андрея Ивко полная протяженность платной дороги, соединяющей городок Краковец на польско-украинской границе и областной центр Ровно, составит примерно 280 километров.

Почем километр: стала известна цена проезда по первой в Украине платной дороге

Таким образом, стоимость полного проезда по концессионной автомагистрали составит чуть больше 700 гривен по текущему курсу. Впрочем, у платной дороги обязательно будет бесплатная альтернатива. Вот только, качество дорожного покрытия на ней не уточняется.

Почем километр: стала известна цена проезда по первой в Украине платной дороге

Технико-экономическое обоснование проекта выполнила за свой счет компания "Автомагистраль-Юг". Концессионные дороги будут строиться в Украине "с нуля", а управляющая компания будет взимать с водителей плату за проезд по ней. Однако, выбрать концессионера/инвестора можно будет только после принятия законопроекта о концессиях – в Укравтодоре надеются, что это произойдет в ближайшее время. Тогда можно будет объявить конкурс, объявить победителя и приступить к строительству платной автомагистрали.

Напомним, что финансирование безопасности дорожного движения в 2020-2021 годах составило 16,3 млрд грн. Это двукратное увеличение в сравнении с показателями 2016-2017 годов.

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