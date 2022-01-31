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Скільки за кілометр: стала відома ціна проїзду по першій в Україні платній дорозі

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Понеділок 31 січня 2022 15:15
Скільки за кілометр: стала відома ціна проїзду по першій в Україні платній дорозі Будівництво нових доріг в Україні (Фото: Велике будівництво)
Автор: Олександр Мороз

Перша концесійна автомагістраль в Україні з'єднає міста Краковець і рівне, пройшовши через Львів і Броди. Вартість проїзду скласти близько 8 євроцентів за кілометр (2,5 грн).

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Forbes Україна.

За словами першого заступника Голови Державного агентства автомобільних доріг України Андрія Івка повна протяжність платної дороги, що з'єднує містечко Краковець на польсько-українському кордоні та обласний центр Рівного, складе приблизно 280 кілометрів.

Скільки за кілометр: стала відома ціна проїзду по першій в Україні платній дорозі

Таким чином, вартість повного проїзду по концесійній автомагістралі складе трохи понад 700 гривень за поточним курсом. Втім, у платної дороги обов'язково буде безплатна альтернатива. Ось тільки, якість дорожнього покриття на ній не уточнюється.

Скільки за кілометр: стала відома ціна проїзду по першій в Україні платній дорозі

Техніко-економічне обґрунтування проекту виконала своїм коштом компанія "Автомагістраль-Південь". Концесійні дороги будуватимуться в Україні" з нуля", а керуюча компанія стягуватиме з водіїв плату за проїзд по ній. Однак, вибрати концесіонера / інвестора можна буде тільки після прийняття законопроекту Про концесії – в Укравтодорі сподіваються, що це відбудеться найближчим часом. Тоді можна буде оголосити конкурс, оголосити переможця і приступити до будівництва платної автомагістралі.

Нагадаємо, що фінансування безпеки дорожнього руху в 2020-2021 роках склало 16,3 млрд грн. Це дворазове збільшення в порівнянні з показниками 2016-2017 років.

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