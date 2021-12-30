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В рамках "Великого будівництва" в 2020-2021 годах на обустройство дорог потрачена рекордная сумма

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Четверг 30 декабря 2021 12:50
В рамках "Великого будівництва" в 2020-2021 годах на обустройство дорог потрачена рекордная сумма Строительство новых дорог в Украине (Фото: Велике будiвництво)
Автор: Александр Мороз

Финансирование безопасности дорожного движения в 2020-2021 годах составило 16,3 млрд грн. Это двукратное увеличение в сравнении с показателями 2016-2017 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на фейсбук Велике будiвництво.

Денежные средства направляются на минимизацию числа ДТП. За последние два года в рамках программы "Велике Будiвництво" на трассах появилось рекордное количество нового освещения, тротуаров, разметки и других элементов для повышения безопасности движения. Это позволило ликвидировать 28 мест концентрации ДТП.

На объектах ремонта и в рамках эксплуатации Укравтодор за два года установил 96 000 новых дорожных знаков. В следующем году планируют еще 66 000.

В рамках &quot;Великого будівництва&quot; в 2020-2021 годах на обустройство дорог потрачена рекордная сумма

Совместно с "Агентами Перемен" разработан проект новой дорожной навигации, которая позволяет предотвратить ДТП из-за непонятной разметки, дорожных знаков и т.д.

Отметим также, что с 1 марта 2021 года обязательному аудиту подлежат все дороги международного и национального значения. Это позволяет оперативно выявлять и устранять недостатки проектов и дорабатывать их, руководствуясь экспертной оценкой.

К 2024 году Укравтодор планирует ликвидировать все опасные места на украинских дорогах.

Напомним, что компания Hanyang Robotics анонсировала беспилотную снегоуборочную машину Snowbot S1. Робот предназначен для расчистки сугробов на парковках и придомовых территориях.

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