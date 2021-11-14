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Здравствуй электромобиль Subaru Solterra, прощай популярный седан VW Santana. Главное из мира авто

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Воскресенье 14 ноября 2021 10:37
Здравствуй электромобиль Subaru Solterra, прощай популярный седан VW Santana. Главное из мира авто Электромобиль Subaru Solterra и седан VW Santana (Фото: коллаж РБК-Украина Авто)
Автор: Вадим Добровольский

Компания Subaru представила свой первый серийный электромобиль, в Tesla приближают запуск в серию электрического грузовика Semi. А в Китае готовят к дебюту Ford Mondeo нового поколения, а популярный седан VW Santana покидает конвейер.

В традиционном обзоре РБК-Украина Авто – главные новости из мира автомобилей за неделю.

Представлен первый серийный элкектромобиль Subaru

Здравствуй электромобиль Subaru Solterra, прощай популярный седан VW Santana. Главное из мира авто

Компания Subaru полностью рассекретила кроссовер Solterra, который стал первым серийным электромобилем в истории марки. Продажи новинки начнутся в середине следующего года.

Электромобиль создан совместно с Toyota и технически, а также по дизайну во многом похож на электрический кроссовер bZX4, серийная версия которого была представлена ранее в октябре. В этом партнерстве Subaru отвечала за настройки системы полного привода.

Длина Subaru Solterra составлет 4,7 м, база – 2,85 м. Заявленный дорожный просвет – 210 мм. Для первого электромобиля Субару заявлены две версии: переднеприводная с одним мотором на 201 л.с. и полноприводная с двумя моторами мощностью 104 л.с. каждый. При емкости батерии 71,4 кВт•ч запас хода составляет 530 км в переднеприводном исполнении и 460 км – в полноприводном.

Выпуск электрического грузовика Tesla Semi может начаться уже в этом году

Здравствуй электромобиль Subaru Solterra, прощай популярный седан VW Santana. Главное из мира авто

Корпорация PepsiCo стала первым крупным покупателем электрических грузовиков Tesla Semi. Компания заказала 100 машин.

Ранее Tesla сообщала, что серийное производство Semi начнется не ранее 2022 года – в том числе из-за проблем с цепочкой поставок, вызванных дефицитом полупроводников. Однако летом стало известно, что производственная линия практически готова, поэтому не исключено, что PepsiCo получит первые машины уже в этом году.

Эпопея запуска в производства электрического грущовика Tesla Semi тянется с 2016 года гогда был показан первый прототип. В компании заявили для машины пробег на одной зарадке до 800 км.

В Китае готовится к запуску новый Ford Mondeo

Здравствуй электромобиль Subaru Solterra, прощай популярный седан VW Santana. Главное из мира авто

Компания Ford готовит премьеру седана Mondeo нового поколения. Модель уже не продается в США (там она несла имя Fusion) и весной следующего года уйдет из Европы. Но в Китае Mondeo продолжит рыночную карьеру – и пока Поднебезная заявлена единственным рынком для новинки.

Технически новый Mondeo является ближайшим родственником ранее представленного купе-кроссовера Evos и отличается от него типом кузова и уменьшенным дорожным просветом. В длину новинка достигает 4935 мм при колесной базе 2945 мм.

У Evos позаивствована и силовая установка: бензиновый турбомотор объемом 2 литра и мощностью 238 л.с. В будущем не исключено появление в гамме гибридных версий. Продажи в Китае стратуют весной 2022 года.

Представлен универсальный грузовик Torsus Terrastorm украинского производства

Здравствуй электромобиль Subaru Solterra, прощай популярный седан VW Santana. Главное из мира авто

Украинская компания Torsus представила грузовую версию автомобиля повышенной проходимости Terrastorm. Машина создана на базе Volkswagen Crafter и имеет широкий спектр назначения: от грузоперевозок и работы в службах чрезвычайной помощи до индустрии отдыха и туризма.

Вісокий внедорожній потенциал обеспечивается многочисленными доработками. Так, дорожный просвет увеличен до 250 мм, установлены защита днища и шноркель (глубина брода составляет 82 см). Дополняют образ внедорожные шины с развитыми грунтозацепами и встроенная лебедка.

Полноприводный Torsus Terrastorm предлагают в нескольких исполнениях с разной колесной базой (3640 и 4490 мм) и грузоподъемностью от 3,5 до 5,5 тонн. Кабина – однорядная или двухрядная вместимостью 5-6 человек. Двигатель – двухлитровый турбодизель мощностью 140 или 177 лошадиных сил. Цены начинаются с 51,7 тысячи евро.

Volkswagen прекращает производсто знаковой модели Santana

Здравствуй электромобиль Subaru Solterra, прощай популярный седан VW Santana. Главное из мира авто

Компания Volkswagen объявила о завершении выпуска популярного седана Santana, который сейчас производится в Китае. Впервые модель появилась в гамме марки в 1981 году и разошлась по миру многомиллионным тиражом (только в Китае выпущено 6 млн машин).

Первое поколение Santana выпускалось в КНР до 2012 года, после чего на местный рынок вышел седан с тем же именем, ставший разновидностью Skoda Rapid. В прошлом году в Поднебесной было продано 176 тысяч таких машин.

Преемника у Сантаны не будет, поскольку покупательский спрос сместился от седанов к кроссоверам и электромобилям. Место модели на конвейере китайского завода Shanghai-Volkswagen займут кроссоверы T-Cross и Tharu.

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