Здравствуй электромобиль Subaru Solterra, прощай популярный седан VW Santana. Главное из мира авто

Компания Subaru представила свой первый серийный электромобиль, в Tesla приближают запуск в серию электрического грузовика Semi. А в Китае готовят к дебюту Ford Mondeo нового поколения, а популярный седан VW Santana покидает конвейер.

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Представлен первый серийный элкектромобиль Subaru

Компания Subaru полностью рассекретила кроссовер Solterra, который стал первым серийным электромобилем в истории марки. Продажи новинки начнутся в середине следующего года.

Электромобиль создан совместно с Toyota и технически, а также по дизайну во многом похож на электрический кроссовер bZX4, серийная версия которого была представлена ранее в октябре. В этом партнерстве Subaru отвечала за настройки системы полного привода.

Длина Subaru Solterra составлет 4,7 м, база – 2,85 м. Заявленный дорожный просвет – 210 мм. Для первого электромобиля Субару заявлены две версии: переднеприводная с одним мотором на 201 л.с. и полноприводная с двумя моторами мощностью 104 л.с. каждый. При емкости батерии 71,4 кВт•ч запас хода составляет 530 км в переднеприводном исполнении и 460 км – в полноприводном.

Выпуск электрического грузовика Tesla Semi может начаться уже в этом году

Корпорация PepsiCo стала первым крупным покупателем электрических грузовиков Tesla Semi. Компания заказала 100 машин.

Ранее Tesla сообщала, что серийное производство Semi начнется не ранее 2022 года – в том числе из-за проблем с цепочкой поставок, вызванных дефицитом полупроводников. Однако летом стало известно, что производственная линия практически готова, поэтому не исключено, что PepsiCo получит первые машины уже в этом году.

Эпопея запуска в производства электрического грущовика Tesla Semi тянется с 2016 года гогда был показан первый прототип. В компании заявили для машины пробег на одной зарадке до 800 км.

В Китае готовится к запуску новый Ford Mondeo

Компания Ford готовит премьеру седана Mondeo нового поколения. Модель уже не продается в США (там она несла имя Fusion) и весной следующего года уйдет из Европы. Но в Китае Mondeo продолжит рыночную карьеру – и пока Поднебезная заявлена единственным рынком для новинки.

Технически новый Mondeo является ближайшим родственником ранее представленного купе-кроссовера Evos и отличается от него типом кузова и уменьшенным дорожным просветом. В длину новинка достигает 4935 мм при колесной базе 2945 мм.

У Evos позаивствована и силовая установка: бензиновый турбомотор объемом 2 литра и мощностью 238 л.с. В будущем не исключено появление в гамме гибридных версий. Продажи в Китае стратуют весной 2022 года.

Представлен универсальный грузовик Torsus Terrastorm украинского производства

Украинская компания Torsus представила грузовую версию автомобиля повышенной проходимости Terrastorm. Машина создана на базе Volkswagen Crafter и имеет широкий спектр назначения: от грузоперевозок и работы в службах чрезвычайной помощи до индустрии отдыха и туризма.

Вісокий внедорожній потенциал обеспечивается многочисленными доработками. Так, дорожный просвет увеличен до 250 мм, установлены защита днища и шноркель (глубина брода составляет 82 см). Дополняют образ внедорожные шины с развитыми грунтозацепами и встроенная лебедка.

Полноприводный Torsus Terrastorm предлагают в нескольких исполнениях с разной колесной базой (3640 и 4490 мм) и грузоподъемностью от 3,5 до 5,5 тонн. Кабина – однорядная или двухрядная вместимостью 5-6 человек. Двигатель – двухлитровый турбодизель мощностью 140 или 177 лошадиных сил. Цены начинаются с 51,7 тысячи евро.

Volkswagen прекращает производсто знаковой модели Santana

Компания Volkswagen объявила о завершении выпуска популярного седана Santana, который сейчас производится в Китае. Впервые модель появилась в гамме марки в 1981 году и разошлась по миру многомиллионным тиражом (только в Китае выпущено 6 млн машин).

Первое поколение Santana выпускалось в КНР до 2012 года, после чего на местный рынок вышел седан с тем же именем, ставший разновидностью Skoda Rapid. В прошлом году в Поднебесной было продано 176 тысяч таких машин.

Преемника у Сантаны не будет, поскольку покупательский спрос сместился от седанов к кроссоверам и электромобилям. Место модели на конвейере китайского завода Shanghai-Volkswagen займут кроссоверы T-Cross и Tharu.