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Создано в Украине: Torsus представил внедорожный грузовик для экстремальных условий

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Четверг 11 ноября 2021 11:24
Создано в Украине: Torsus представил внедорожный грузовик для экстремальных условий Torsus Terrastorm Chassis Cab (Фото: torsus.eu)
Автор: Александр Мороз

На универсальное шасси-платформу Torsus Terrastorm могут монтироваться самые разные виды кабин и кузовов. Автомобиль повышенной проходимости разработан для строителей, фермеров, грузоперевозчиков, служб чрезвычайной помощи и ликвидации аварий, индустрии отдыха и туризма.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Torsus.

Torsus – украинская компания, получившая известность благодаря первому в мире внедорожному автобусу 4×4 Praetorian. Что касается модели Terrastorm, то презентация пассажирской версии прошла год назад в Киеве. Теперь же представлен грузовой вариант.

Новинка спроектирована на базе фургона Volkswagen Crafter, но при этом значительно улучшены его внедорожные качества. В усовершенствованной передней подвеске используются амортизаторы Bilstein B6, а дорожный просвет увеличен до 250 миллиметров. Благодаря модернизированному бамперу угол въезда составляет 26 градусов, а угол съезда - 20 градусов.

Создано в Украине: Torsus представил внедорожный грузовик для экстремальных условий

В перечень оснащения входят светодиодные фары дальнего света, дневные ходовые огни, противотуманные фары и прожекторы, а также 17-дюймовые колеса с шинами BF Goodrich All Terrain. Встроенная лебедка способна развить усилие в 5,5 метрических тонн.

Создано в Украине: Torsus представил внедорожный грузовик для экстремальных условий

Кроме того, автомобиль, получивший дополнительно защиту днища из металлических пластин и шноркель, способен преодолевать броды глубиной до 82 см.

Создано в Украине: Torsus представил внедорожный грузовик для экстремальных условий

Машина оснащается двухлитровым турбодизелем в двух вариантах мощности – 140 либо 177 лошадиных сил. Коробки передач: шестиступенчатая механика или восьмидиапазонный "автомат". Независимо от двигателя, есть система полного привода с блокировкой заднего дифференциала.

Создано в Украине: Torsus представил внедорожный грузовик для экстремальных условий

Torsus Terrastorm предлагают в вариантах с колесной базой 3640 и 4490 мм грузоподъемностью 3,5, 5 и 5,5 тонны. Можно выбрать двухдверную или четырехдверную кабину на 2-6 человек.

Создано в Украине: Torsus представил внедорожный грузовик для экстремальных условий

Прием заказов на Torsus Terrastorm уже стартовал, в продаже новинка появится в январе 2022 года. Цены начинаются с 51 716 евро.

Напомним, что французская компания Gaussin представила автомобиль H2 Racing Truck, который она называет "самым мощным гоночным грузовиком на водороде с электрическим приводом из когда-либо построенных". Дизайн автомобиля разработало знаменитое ателье Pininfarina.

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