В первый рейс до конца года: стали известны первые покупатели электрического грузовика Tesla Semi

Спустя четыре года после размещения первого заказа, первые товарные электрические грузовики Tesla Semi попадут к покупателям. Первым крупным покупателем новинки станет корпорация PepsiCo.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CNBC.

По словам одного из топ-менеджеров PepsiCo, на долю автомобильного транспорта компании приходится около 10% выбросов СО2 компании. Еще в марте стало известно, что PepsiCo предзаказала 100 электрических грузовиков. Но сколько машин компания получит до конца года, не сообщается.

Tesla Semi был впервые представлен в 2016 году. В июле этого года Tesla заявила в своем финансовом отчете, что производство грузовика приостановлено до 2022 года из-за проблем с цепочкой поставок. Однако в июльском отчете говорилось, что производственная линия Tesla Semi находится на завершающей стадии подготовки.

В Tesla утверждают, что Semi будет способен проехать на одном заряде батареи около 800 км. Также утверждалось, что автомобиль не доставит своим владельцам серьезных технических проблем за первые 1 600 000 км пробега.

Напомним, что украинский электрический грузовик за 16 тысяч долларов пойдет в серию в следующем году. Машина получит несколько вариантов кузова.

Ранее стало известно, что Hyundai впервые будет выпускать электромобили в США. Это будет первый электромобиль корейского концерна местной сборки.