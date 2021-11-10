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В первый рейс до конца года: стали известны первые покупатели электрического грузовика Tesla Semi

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Среда 10 ноября 2021 08:50
В первый рейс до конца года: стали известны первые покупатели электрического грузовика Tesla Semi Фото: Tesla Semi (cnbc.com)
Автор: Константин Широкун

Спустя четыре года после размещения первого заказа, первые товарные электрические грузовики Tesla Semi попадут к покупателям. Первым крупным покупателем новинки станет корпорация PepsiCo.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CNBC.

По словам одного из топ-менеджеров PepsiCo, на долю автомобильного транспорта компании приходится около 10% выбросов СО2 компании. Еще в марте стало известно, что PepsiCo предзаказала 100 электрических грузовиков. Но сколько машин компания получит до конца года, не сообщается.

В первый рейс до конца года: стали известны первые покупатели электрического грузовика Tesla SemiTesla Semi был впервые представлен в 2016 году. В июле этого года Tesla заявила в своем финансовом отчете, что производство грузовика приостановлено до 2022 года из-за проблем с цепочкой поставок. Однако в июльском отчете говорилось, что производственная линия Tesla Semi находится на завершающей стадии подготовки.

В Tesla утверждают, что Semi будет способен проехать на одном заряде батареи около 800 км. Также утверждалось, что автомобиль не доставит своим владельцам серьезных технических проблем за первые 1 600 000 км пробега.

Напомним, что украинский электрический грузовик за 16 тысяч долларов пойдет в серию в следующем году. Машина получит несколько вариантов кузова.

Ранее стало известно, что Hyundai впервые будет выпускать электромобили в США. Это будет первый электромобиль корейского концерна местной сборки.

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